Terelu Campos desvela las duras palabras de Pipi Estrada cuando rompieron

No es ningún secreto que, desde que Pipi Estrada regresó a ‘Sálvame’ con motivo del decimotercer aniversario del programa, no se ha dejado de hablar de él ni de la relación que tuvo con Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos, debido a las circunstancias, ha querido tratar varios puntos antes de que la cosa vaya a más.

Porque si hay algo que tiene claro es que no está dispuesta a «seguirle el juego» a Pipi Estrada. El pasado miércoles 11 de mayo, durante su participación en ‘Sálvame’, Terelu Campos aprovechó la ocasión para sincerarse: “Tras la ruptura, a mí se me paraba hasta por la calle, con gente preguntándome por qué no ejercía ninguna acción legal contra Pipi”, recordó la hermana de Carmen Borrego.

“Cuando rompimos en el garaje de mi casa, sus palabras fueron: ‘Voy a ganar mucho dinero contigo’. Me sentí amenazada desde ese momento”, reconoció. Hace tan solo unos días, Pipi Estrada afirmó que, de la deuda que actualmente tiene con Terelu Campos, ha pagado unos 25.000 euros. Algo que la aludida ha negado tajantemente.

“A mí no me ha pagado más de 10.000 euros. Cuando él dice que no paga porque no le sale de ahí, no se está riendo de mí sino del juez que le ha condenado”, recordó. Acto seguido, de un instante a otro, Jorge Javier Vázquez quiso compartir un audio que le había hecho llegar Pipi Estrada en directo.

“No entiendo cómo esto ha podido desembocar en lo que está desembocando. Yo aparecí en ‘Sálvame’ tantos años después porque era el aniversario y un pequeño homenaje”, aseguraba Pipi Estrada en esa nota de voz que reprodujo el presentador. Lejos de que todo quede ahí, la expareja de Miriam Sánchez quiso ir más allá.

“Ellos ya sabes cómo son. Fue un ‘PoliDeluxe’ de patio de colegio. Conté anécdotas, pero con sentido del humor”, aseguró. Terelu Campos no pudo evitar mirar con asombro a sus compañeros, ante lo que estaba escuchando. No tarda en llegar una segunda nota de voz de Pipi Estrada: “Miedo a lo que digas cero, creo que deberías hablar para que la gente escuche tu versión”. La madre de Alejandra Rubio, por su parte, se muestra muy contundente: «Hay mucho interés para que hable y tener donde agarrarnos y continuar».