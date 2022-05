Pipi Estrada: este es el sueldo que se lleva de ‘Sálvame’ por programa

Según pudimos conocer en el decimotercer aniversario del programa, Pipi Estrada es uno de los nuevos colaboradores de ‘Sálvame’. Se trata de un auténtico dolor de cabeza para Terelu Campos, la cual ha asegurado no querer compartir ni un café, y con quien hoy en día, mantiene una deuda económica que asciende a los 48.000 euros.

Prueba de su sinceridad, el periodista deportivo explicó cual es su situación financiera a final de mes: “Yo estoy dispuesto a pagar toda la deuda. Con esta deuda yo estoy atado de pies y manos, cuando llega mi nómina, me retienen el 80% para pagar la deuda”, explicaba el colaborador.

Tal y como venía explicando, de todos los ingresos que había obtenido en su trabajo en televisión, un gran porcentaje de ellos habría ido destinado a pagar la deuda: “Yo he pagado, cada cosa que he hecho en televisión se me ha retenido para pagar la deuda. Lo único que quiero es llegar a un acuerdo con Terelu y tener un poco de margen para pagar, porque me deja sin dinero cada vez que llega la nómina”, confesó.

Un cobrador persigue a Pipi Estrada por las instalaciones de Mediaset para que le pague a Terelu los 48.000 euros que le debe#yoveosálvame

“Llega mi nómina, llega mi nómina del Deluxe, llega mi nómina del diario, y, de esa, me quedan el 80%. Yo tengo el 80% que me han quitado el Deluxe del pasado viernes, uno que hice en el 2010 también lo cobró Terelu”, explicaba tras conocerse el impago del periodista.

Sin embargo, en medio de este mar de explicaciones, Jorge Javier Vázquez intervino para revelar la cantidad que le quedaría a Pipi Estrada después de los embargos: “Voy a decir una cosa que a él no le va a gustar. Pero yo sé, después de todo lo que le quitan, por cuanto le queda la colaboración. Por cuatro duros”.

Seguidamente, el presentador reveló cuánto dinero le quedaría tras aportar la cuota mensual por la deuda: “A Pipi Estrada, después de estar cuatro horas aquí, más lo que viene y tal cual, se le quedan, cada uno que valore si es mucho o poco, en 150 euros. Después de todo lo que le raspan”.