Jorge Javier Vázquez podría viajar a Turín para vivir de cerca la final de ‘Eurovisión 2022’. El presentador de ‘Sálvame’ suplicó a la productora del programa, La Fábrica de la Tele, la posibilidad de que le permitieran viajar a Italia el 14 de mayo, para estar presente en la Gran Final.

Este lunes en ‘Sálvame’ se abordó el éxito que está teniendo Chanel desde que pisó Turín por primera vez la semana pasada. El programa además, confirmó que desde este martes 10 de mayo habrá un equipo en Turín cubriendo todo lo relacionado con el festival. Tras esto, Jorge Javier realizó una petición para que la productora le dejase viajar y disfrutar de la final de ‘Eurovisión 2022’ en directo.

«Desde mañana, un equipo de este programa está en Turín para informar de todo lo que pasé allí con Chanel» confirmó Adela González. «Creo sinceramente que ‘Sábado Deluxe’ debería enviarme como corresponsal y meterme en el sitio de prensa del festival», exclamó el presentador de ‘Sálvame’, pidiendo que le dejasen viajar a Turín el viernes por la noche o el sábado por la mañana.

Y añadió: «por favor, nunca lo he pedido. Me pago yo el billete. Habitación no, porque debe estar todo hasta los topes, pero por favor, enviadme. Os hago las horas que sean y lo intento todo, intento hablar con Chanel», suplicó, dado que la final de ‘Eurovisión 2022’ tendrá lugar a la misma hora que ‘Sábado Deluxe’. No obstante, aún no hay respuesta por parte de La Fábrica de la Tele.

#Eurovision en #YoVeoSalvame. El programa de las tardes de Telecinco cubrirá el festival de #Eurovision2022 desde Turín. Además, Jorge Javier se propone ir allí para entrevistar a Chanel el sábado en directo en #SabadoDeluxe. — M 📺 (@casasola_89) May 9, 2022

No es ningún secreto que Jorge Javier Vázquez ha caído rendido ante Chanel. El presentador de Telecinco apoyó a la artista desde el principio, e incluso le dedicó un post en su blog de la revista ‘Lecturas’, donde alababa el talento de la artista y estallaba contra la que se formó tras el ‘Benidorm Fest’.

“Qué poco valoramos a artistas como Chanel. Artistas que dedican su vida a formarse por amor a una profesión durísima que solo escoge a muy pocos para vivir de ella (…) Chanel lleva muchos años currándoselo y se le nota. Sería justo que en Eurovisión quedase en muy buena posición”, decía el pasado 15 de abril en su blog de ‘Lecturas’.

No sé si somos un país de envidiosos, pero lo que tengo muy claro es que no somos capaces de valorar el trabajo que hay detrás de un artista. https://t.co/DKA5r9LriA — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 15, 2022

Tras la polémica del ‘Benidorm Fest’, Jorge Javier también destacó lo mucho que le gustaba la propuesta de la artista. Es más, le dedicaba un mensaje en el que animaba a Chanel a disfrutar del festival y a hacer caso omiso a las críticas.

Por otro lado, tras el primer ensayo de la representante española de ‘Eurovisión 2022’ en Turín, Chanel conectó en directo con el programa, y Jorge Javier volvió a dejar constancia de su admiración hacia la artista. Ahora solo le queda viajar hasta Turín, para poder ver de cerca brillar a la artista sobre el escenario del el próximo 14 de mayo.