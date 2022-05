Con motivo de su paso por el decimotercer aniversario de ‘Sálvame’, Pipi Estrada fue entrevistado el pasado viernes 29 de abril en ‘Viernes Deluxe’, donde habló, entre otras cuestiones, sobre su relación con Terelu Campos.

Tras varios reproches y acusaciones del periodista deportivo hacia su expareja, las respuestas no se hicieron esperar por el clan Campos. A pesar de que la hija de la colaboradora de ‘Viva la vida’ interviniera para defender a su madre, esta decidió tomar la palabra en plató y dedicarle un contundente mensaje a su expareja. Y es que, a pesar de que dijo que no iba a hablar del tema, terminó pronunciándose al respecto: “Solo voy a decir una cosa. A lo mejor hablo y a lo mejor no pasan 16 años que han pasado para que hable. El que avisa no es traidor. Es avisador”

No estamos hablando lo suficiente sobre el pedazo meme que nos dejó ayer Terelu Campos en #VivaLaVida504 #APOYOROCIO1M #Audiencias pic.twitter.com/iiqqYQuTwe — Paula ✨ (@glossipdiaries) May 1, 2022

Después de este contundente mensaje, Terelu Campos no quiso profundizar más en el tema. Sin embargo, tras la insistencia de sus compañeros, solamente volvería a pronunciarse sobre si aún va a hablar, ni dónde, ni mucho menos cuando: “No me he planteado dónde lo voy a hacer, ni si lo voy a hacer, y desde luego si algún día hablo, no van a pasar 16 años”.

Esta fue la actitud que mostró la colaboradora después de negar en todo momento las acusaciones de su expareja. Entre ellas, hubo algunas que llamaron poderosamente la atención, como que le había echado de casa en varias ocasiones o su despido de Onda Cero: “No puedo afirmarlo, es una suposición mía. No puedo acusar, pero me baso en algo. Ella me deja en febrero y me despiden de Onda Cero un mes después. El presidente de Onda Cero era muy amigo de María Teresa y de Terelu”. Seguidamente, Pipi añadió que la productora fue restándole funciones poco a poco hasta que se constatara su despido de forma oficial.