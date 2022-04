Terelu Campos estalla contra Pipi Estrada en el plató de ‘Sálvame’. El periodista deportivo volvió al programa de Telecinco una década después. En su reaparición hablo de todos los tertulianos, incluyendo a la malagueña.

El reportero ha regresado al formato de Mediaset España para celebrar los 13 años que el magazine lleva emitiéndose. El comunicador ha reconocido que uno de los mayores errores que cometió fue romper su relación sentimental con la mayor de las Campos.

El noviazgo entre ambos acabo de muy malas maneras, incluso llegando a los tribunales por unas memorias que publicó Pipi Estrada en la revista ‘Interviú’. Terelu Campos denunció dichas declaraciones y la Justicia le dio la razón. El periodista fue condenado a pagar 50.00 euros, cantidad que aún no está abonada al completo.

La malagueña se ha enfrentado a las últimas palabras de su ex novio en ‘Sálvame’. «No me ha pagado todavía, Tras una visita al ‘Deluxe’ le embargaron parte del sueldo para pagarme, algo que es muy diferente a que de buena gana él me haya abonado una parte», comenta la andaluza.

«Ahora le pido a La Fábrica de la Tele que, si va a trabajar de nuevo aquí, hagan lo mismo. ‘Interviú’ también fue condenada y me pagó. Y quiero que conste que no fue un intercambio de cromos. Primero ellos me pagaron lo que la Justicia impuso y luego negociamos mi portada», explica Terelu Campos.

La colaboradora aclaró que no siente nada por Pipi Estrada, ni siquiera rencor. Eso sí, la mayor de las Campos aclarado que «no pienso compartir con él ni un plató ni tomando un café». La comunicadora ha preferido no seguir alimentando esta etapa de su vida, a la cual considera que está cerrada y enterrada.