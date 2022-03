Terelu Campos ha explicado el motivo por el que no tiene ningún tipo de relación con Makoke. Ambas protagonizaron una discusión este fin de semana y la hija de María Teresa Campos dejó clara su opinión respecto a ella.

A raíz de un vídeo en ‘Sálvame’, se estuvo especulando sobre la vida que lleva actualmente y el dinero que tiene la ex pareja de Kiko Matamoros. El empresario se preguntaba cómo era posible este tipo de tren de vida con tanta frecuencia.

Este fin de semana durante ‘Viva la vida’, tanto Terelu Campos como Makoke coincidieron en el programa y protagonizaron una discusión que fue subiendo de tono. La malagueña le explicó a su compañera que la consideraba más «una conocida» que una amiga.

«Makoke siempre ha dicho que ella y yo nunca hemos sido íntimas amigas, y es verdad. Nunca lo hemos sido. Nos hemos respetado, nos hemos tenido cariño… pero pasa el tiempo y la vida va cambiando», comentó la malagueña. En ‘Sálvame Lemon Tea’, las presentadoras han recopilado todo lo que ocurrió el sábado. Tras emitirse un vídeo recopilatorio, la mayor de las Campos ha vuelto a hablar.

«Todo esto tiene un punto tan infantil. Que si no la he invitado a mi cumpleaños, que si no me importan sus vacaciones. Pero cómo me van a importar tus vacaciones, a mí me tiene que importar cuando alguien tiene un problema», dijo la hija de María Teresa Campos.

«Pero yo siempre digo lo que pienso y lo que opino. Nadie me tiene que decir lo que tengo que decir. Una cosa es que yo respete un contenido del programa, lo comparta o no, y otra cosa es que yo opine lo que me dé la gana», ha recalcado la presentadora.