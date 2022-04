Terelu Campos ha revelado cuál es el problema de salud que padece. La presentadora de ‘Sálvame’ sufrió dolor en sus cuerdas vocales durante en los últimos días de emisión del formato.

La hija de María Teresa Campos no está pasando por un buen momento. La semana pasada, la malagueña se enfrentó a uno de los programas más duros para ella. La andaluza lleva padeciendo desde hace seis años el edema de Reinke, una dolencia que le impidió realizar su trabajo a la normalidad.

Terelu Campos aseguró en su blog de la revista ‘Lecturas’ cómo empezó a sentir dolores en su oído. Tras ir al otorrino, se corroboró que los problemas que tiene a la hora de hablar derivan de una hinchazón causada por la acumulación de líquidos en esta zona del cuerpo. Esta patología provoca una disfonía progresiva, es decir, la voz pasa a ser más ronca y con tono más bajo.

«Sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años. No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo», ha indicado la presentadora. Esta dolencia suele afectar a una o ambas cuerdas vocales.

La hija de María Teresa Campos ha explicado que debe seguir haciendo vida normal y sin pensar en lo que puede ocurrir. «Me han ocurrido ya muchas cosas. No voy a decir demasiado porque todavía la vida te sorprende con más», ha asegurado Terelu Campos. Además, la andaluza ha mostrado cómo se sintió cuando empezaron los dolores.

«Jamás en mi vida me he sentido tan impotente ante cuatro horas de directo y lo pasé mal. Os parecerá absurdo, pero no poder hablar me provoca claustrofobia», ha reconocido la malagueña. La empresaria ha reconocido que las complicaciones derivabas por el edema de Reinke le han supuesto un golpe de realidad.