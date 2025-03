El pasado domingo, 23 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras. Una emisión donde, entre otros temas, se abordó cuál sería el futuro de Terelu Campos. Y es que, la colaboradora televisiva volvió a activar el protocolo de abandono debido a que no se encontraba bien físicamente. Una situación que puso a todo el equipo del formato en alerta. De esta manera, en la gala del domingo y tras pensarlo detenidamente, la hija de María Teresa Campos manifestó que no había vuelta atrás y que abandonaba Honduras. Un adiós que no pilló a todos por sorpresa, pues ya llevaba días afirmando querer volver a España.

Con su abandono tras 18 días de aventura por la isla, Terelu Campos no llegó superar los 21 días que estuvo su hermana, Carmen Borrego, en el concurso. Pues, recordemos, si superaba ese periodo de tiempo pasaría a convertirse automáticamente en concursante oficial de la edición. Un reto que, claramente, no ha superado. Por ello, durante las últimas horas, los espectadores del formato han tenido la oportunidad de ver uno de los momentos más clásicos del reality: la primera comida y la primera mirada en el espejo. Un momento donde la colaboradora no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones.

Mientras degustaba con ansias su leche con cacao y sus queridos churros, Terelu Campos quiso explicar por qué nunca había sido concursante oficial del programa de supervivencia. «Voy a brindar por mí, porque he sido capaz de venir y porque en el fondo agradezco a quien me preguntó si sería capaz de ir a Supervivientes», comenzó diciendo.

Unas palabras con las que dejaba claro que hasta ella dudaba de poder dar el paso de viajar a Honduras. Sin embargo, la hermana de Carmen Borrego ha afirmado que siempre supo que, si se diese el caso de acudir a la isla, no sería como concursante oficial. «Nunca como concursante», indicó de manera rotunda.

«No quiero ser un lastre para nadie. Lastres ya los he soltado, no quiero serlo para nadie», se explicó. Pues, Supervivientes es un concurso de aprender a sobrevivir en las condiciones más extremas. Pero, como es bien sabido por todos, también se realizan numerosas pruebas físicas a la semana. Un aspecto que se vuelve un gran problema para ella.

Otra de las grandes confesiones de la colaboradora estuvo relacionada con sus mayores apoyos en el concurso. «Ostras, esto es cacao y leche fría. Esto es gloria bendita, yo hubiera podido vivir aquí con uno al día. Si lo tuviese que compartir con alguien, creo que sería con Anita y Ángela. Todos se han portado bien conmigo, pero Ángela muy bien», manifestó.

Asimismo, y respecto a lo primero que hará cuando regrese a Madrid, lo tiene claro. «Cuando llegue Madrid quiero sentarme en la mesa de mi cocina con un periódico», señaló con emoción. El final de una aventura por Honduras con la que Terelu Campos ha manifestado haber cumplido su misión.