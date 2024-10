La plataforma de Prime Video se ha declarado una fan absoluta de los docurealities de influencers, de eso no cabe duda. Sin embargo, si hay un proyecto que no para de darles alegrías es el protagonizado por María Pombo y su familia. Un trabajo que es presentado bajo el título de Pombo y que, este próximo 25 de octubre, regresará de la mano de nuevos episodios. Pues, la tercera temporada es un hecho y la empresaria no puede estar más feliz. Un acontecimiento muy importante en su carrera profesional y que tiene lugar tras la celebración de su 30 cumpleaños en República Dominicana.

La familia grabó el primer documental y lo hizo como una toma de contacto con el gran público. Pero, lo que jamás se llegaron a imaginar fue el gran impacto y recibimiento que tendrían. Por ello, los altos cargos de la plataforma no se lo han pensado dos veces y han renovado la producción por varias temporadas. Así pues, y debido al inminente estreno, ya han publicado el tráiler de lo que se podrá ver en los nuevos capítulos. Una avance con el que no han dejado indiferente a nadie y con el que han dejado a todos de piedra al mostrar un tenso momento entre María Pombo y Pablo Castellano.

Tal y como se ha podido ver, la temporada comenzará con un nuevo viaje familiar. En esta ocasión, realizará un viaje en alta mar en un crucero de lujo donde pondrán a prueba su paciencia y desconectarán de la rutina. Sin embargo, no todo será color de rosas entre los protagonistas del formato. Pues, en un momento determinado del avance, se puede escuchar la voz en off de la influencer de manera contundente.

«¿Cuál es nuestro camino? ¿Queremos ir por separado?», le dice a su marido. Unas palabras que son acompañadas por una música de tensión, lo que podría reflejar que la pareja ha vivido un gran desencuentro que los ha puesto al límite. Una situación que ha generado todo tipo de rumores entre los seguidores del formato.

Asimismo, lejos de quedar ahí, el tráiler ha mostrado como las hermanas Pombo también vivirán sus propias discusiones. Eso sí, tampoco faltarán las risas y los momentos divertidos en familia. Una pequeña probadita de lo que se podrá ver muy pronto y con la que han generado mucha expectación.

¿Cuánto le pagan a María Pombo por el documental?

María Pombo es un rostro que genera mucha expectación entre el público, y las cifras lo reflejan a la perfección. Antes de lanzarse a trabajar con Prime Video, la influencer cobraba aproximadamente 7.500€ por publicación en redes sociales. Una cifra bastante considerable que está al alcance de unos pocos.

Con el estreno de Pombo, su documental, la empresaria ha ganado de 2,9 a 3,1 millones de seguidores. Por lo tanto, las cifras de sus ganancias han aumentado y pueden que hayan ascendido hasta los 10.000€ por publicación. Eso sí, lo que se desconoce es la cifra que la plataforma de streaming le habría pagado por mostrar su vida tan abiertamente. Aunque, si hay algo indudable es que no es una cantidad pequeña.