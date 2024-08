María Pombo, duramente criticada por su consejo para comer cualquier postre: «No lo entiendo»

Poco a poco, y con el paso de los años, las redes sociales han logrado convertirse en el estilo de vida favorito de muchas personas. Hasta la fecha, nuestro país cuenta con una larga lista de los llamados influencers, los cuales acumulan millones de seguidores en el mundo virtual. Una lista donde no puede faltar el nombre de María Pombo.

La empresaria, de casi 30 años, ha sabido hacerse un hueco en la industria con el contenido que comparte en redes sociales. Ya sea a nivel personal, de moda, trucos o a nivel gastronómico, Pombo consigue causar sensación. Una situación que se ha vuelto a repetir, recientemente, a través de su cuenta de Instagram.

La más conocida del clan Pombo ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram donde aparece comiéndose un flan junto a su hermana. Hasta ahí no hay nada que destacar, pero todo cambia al leer la pequeña descripción de la imagen. «Flan con sal. No lo entiendo», escribió Lucía Pombo. Unas palabras con las que la joven hizo referencia al peculiar gusto gastronómico de su hermana.

Ante ello, María Pombo ha optado por responder el story con un pequeño consejo para todas aquellas personas que vean raro su acción o quieran probarla. «Mi consejo es poner una pizca de sal a casi cualquier postre. Pero en especial al flan o a la tarta de queso», manifestó.

Según expertos gastronómicos, ponerle un poco de sal a las comidas puede ayudar a potenciar el sabor de los platos si se hace en dosis adecuadas. Pero, según señalan los profesionales médicos, el abuso de la sal en la dieta puede incrementa la presión arterial y causar, aproximadamente, el 30% de la prevalencia de hipertensión.

Este peculiar gusto para comer un postre dulce no ha sido muy apoyado por los seguidores de María Pombo. De hecho, la propia influencer ha compartido cómo una usuaria le envió un mensaje directo donde opinaba sobre sus gustos con la sal y la comida en general.

Los fans recuerdan otra polémica gastronómica de María Pombo

«María te queremos como eres, pero qué rara eres jajajaja entre esto y la galleta con agua…», le ha escrito una de sus seguidoras. Pues, también ha sido su peculiar forma de comer galletas lo que llegó a despertar todo tipo de críticas hace unos años.

La influencer ha dejado claro que es una fiel amante de los postres blanditos. Por ello, no duda en mojar en agua las galletas para conseguir ese efecto. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, la empresaria no se ha librado de los comentarios negativos. «El día que descubra la leche, flipa», le comentó una usuaria.

Todo el mundo metiéndose conmigo por mojar las galletas en agua y María Pombo también lo hace! — sara (@sarajimenezd_) April 28, 2023

Maria Pombo flipando mojando las galletas principe con agua para ablandarlas cuando d toda la vida los niños lo han echo cn leche. Muy facha la tia esta pero tb muy retard*. Abajo los influmierders d una vez por todas — Sally Draper 💖🎊💄🙊 (@elivila9) April 11, 2020