Taylor Swift finaliza su ‘The Eras Tour’: los números de una gira de récord

Taylor Swift puede terminar el año 2024 sabiendo que ha sido la cantante que ha conseguido paralizar el mundo gracias a su gira The Eras Tour, que ha terminado en Vancouver con tres conciertos seguidos, un broche de oro para rematar algo que pocos artistas podrán igualar. La cantante ha conseguido que durante casi dos años no haya tenido rival, tanto que toca hacer balance de lo ocurrido y los números de sus shows son mareantes. Fue el 17 de marzo de 2023 cuando todo comenzó y los Swifties (así se hacen llamar sus fans) comenzaron a salir en todas partes y a colapsar los alrededores de los recintos por los que pasaba. En Madrid todavía se recuerda lo viviendo durante casi una semana en el Santiago Bernabéu: los dos conciertos se vivieron antes incluso de salir al escenario gracias a que miles de seguidores quisieron acampar allí en pleno de mes mayo, dejando imágenes que no se han olvidado todavía.

La cantante ha dado 149 conciertos después de que su última actuación en Canadá, país en el que ha cerrado su tour. En todo este tiempo han podido acudir alrededor de 10 millones de personas a sus conciertos, ya que todos se han celebrado en recintos con aforos superiores a los 50.000 espectadores, teniendo una media de más de 67.000 espectadores en cada uno de ellos. Aunque es imposible saber cuánto ha ganado debido a los costes y muchas otras variables, se estima que podría haber recaudado unos 1.800 millones de euros en total, aunque de ellos hay que descontar numerosos gastos de personal y montaje en una de las giras más brutales que se recuerdan. Sólo por la venta de entradas se han recaudado 152.000 millones de euros, pero hay que tener en cuenta la venta de productos de merchandising y la recaudación por otros conceptos como la venta de bebida y comida en los recintos.

Taylor Swift no ha estado sola en su gira

La cantante ha contado encima del escenario con un equipo de 15 bailarines profesionales, que han llenado cada uno de sus conciertos de un enorme espectáculo. Tampoco hay que olvidarse de los numerosos cambios de look que ha tenido en cada uno de sus shows, usando 60 trajes o conjuntos diferentes, cada uno de ellos simbolizando un momento de su carrera.

En las casi tres horas que han durado cada uno de los casi 150 conciertos se han interpretado 46 canciones de su repertorio, por lo que se puede decir —sin contar con los bises— que Taylor Swift han cantado un total casi 7.000 temas ante su público.

En muchos de sus conciertos ha contado con invitados especiales que se han subido a los escenarios para acompañarla. Nombres como Ed Sheeran, Florence Welch, Sabrina Carpenter o Hayley Williams son sólo algunos de los artistas que se han subido con ella a cantar en mitad de su show.

A partir de ahora, la de Pensilvania podrá tomarse un merecido descanso, algo que también podrá hacer su enorme equipo que la ha acompañado durante los últimos meses.