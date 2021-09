Taylor Swift ha vuelto a sorprender a sus fans. La artista estadounidense acaba de lanzar ‘Wildest Dreams (Taylor’s versión)’, después de que durante los últimos días, esta canción se volviera viral en la plataforma del momento, Tik Tok.

Sin embargo, la canción que se estaba viralizando era la versión sobre la que Scooter Braun tiene los derechos, por ello, Taylor Swift ha tomado cartas en el asunto. La artista no quiere que las personas que poseen los derechos de sus canciones se sigan enriqueciendo a su costa, por ello, ha lanzado la versión re-grabada de esta canción.

Tal y como hizo con canciones como ‘Love Story’ o ‘You belong with me’, la estadounidense ha vuelto a grabar ‘Wildest Dreams’, esta vez bajo ‘Taylor’s version’, de la misma manera que hizo con sus anteriores composiciones.

Hi! Saw you guys got Wildest Dreams trending on tiktok, thought you should have my version 😘😘😘😘https://t.co/dZSBbSCcxV pic.twitter.com/MecFvUPNJb

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 17, 2021