Taylor Swift elimina esta polémica escena del videoclip de ‘Anti-Hero’

Tan solo seis días después de su estreno, el videoclip de Anti-Hero, el lanzamiento que acompañó a la publicación de Midnights, nuevo disco de Taylor Swift, ha sufrido una modificación. Una modificación a la que se vio obligada la artista estadounidense, tras sufrir una oleada de críticas en las redes sociales.

Se trata de la escena en la que Taylor Swift se subía a la báscula y en ella ponía la palabra fat (gorda en inglés). Una escena que fue muy criticada y que finalmente ha sido eliminada el videoclip, tal y como se puede ver en YouTube.

Tras la eliminación de esta escena, el equipo de la cantante no ha dado explicaciones al respecto, sin embargo, los usuarios de las redes sociales apuntan a que las críticas que la artista había recibido, podrían haber precipitado esta decisión.

After being labeled as “fatphobic,” Taylor Swift’s ‘Anti-Hero’ music video has now been edited on YouTube to remove a scene which shows her stepping on a scale that reads “fat”.

The scene was intended to be a take on Swift’s history with body dysmorphia and disordered eating. pic.twitter.com/SQHUhN1jTu

— Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2022