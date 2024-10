No es ningún secreteo que la zona sureste de Estados Unidos está sufriendo los estragos tanto del huracán Helene la semana pasada como el huracán Milton en las últimas horas. Tanto es así que muchos habitantes de diversas ciudades de Florida han tenido que marcharse de sus hogares para evitar males mayores. Es por eso que Taylor Swift, reconocida artista estadounidense, no ha dudado un solo segundo en aportar una enorme cantidad de dinero para ayudar, en la medida de lo posible, a las zonas afectadas por ambos huracanes. De esta forma, la cantante de grandes éxitos como Love Story ha tomado la firme decisión de donar nada más y nada menos que cinco millones de dólares. Sin duda, un gesto verdaderamente importante que supondrá un antes y un después en la vida de muchas de las personas que se han visto afectadas por esta situación. ¡Y no es para menos!

El pasado miércoles 9 de octubre, la reconocida fundación Feeding America, cuyo objetivo principal es conseguir erradicar el hambre en Estados Unidos, sorprendió al compartir un comunicado en sus perfiles en diversas redes sociales. De esta forma, no dudaron un solo segundo en aprovechar la ocasión que se les había presentado para agradecer públicamente a la cantante de Shake It Off la importantísima contribución económica que había hecho para esta causa que está conmocionando a todo el país: «Estamos increíblemente agradecidos a Taylor Swift por su generosa donación de 5 millones de dólares para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton». Lejos de que todo quede ahí, aprovechando el comunicado, la fundación dio a conocer en qué invertirán el dinero que Swift ha donado: «Ayudarán a las comunidades a reconstruirse y recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas devastadoras tormentas».

Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que Taylor Swift muestra su solidaridad respecto a un gran número de causas sociales. Siendo consciente de la influencia que tiene sobre toda una generación, la artista siempre ha querido aprovechar su posición no solamente para ayudar sino también para concienciar de lo importante que es hacerlo. ¡Es algo verdaderamente esencial!

Es por eso que hace casi un año, concretamente el pasado mes de diciembre, Taylor Swift volvió a prestar su ayuda. ¿De qué forma? Con una importantísima aportación económica de un millón de dólares. Un dinero que fue destinado a los afectados por las fortísimas tormentas y los devastadores tornados que arrasaron gran parte de Tennessee.

Taylor Swift, muy preocupada por las consecuencias de los huracanes Helene y Milton

Y no solamente la artista, sino también el resto de estadounidenses. No es ningún secreto que el paso de estos dos huracanes han sido y están siendo verdaderamente devastadores. Y siendo honestos, no es para menos. Por el momento, más de 7 millones de personas residentes en Florida han recibido la dolorosa orden de evacuación obligatoria. Por fortuna, en las últimas horas, Milton ha bajado de intensidad 4 a 3, con vientos máximos que no superan los 205 kilómetros por hora.

Aun así, la zona oeste de Florida está preparada para su llegada, donde miles han tomado todo tipo de precaución para evitar, en la medida de lo posible, que el paso del huracán Milton se convierta en una catástrofe. No es ningún secreto que estamos ante uno de los fenómenos atmosféricos más impactantes que se recuerdan. Tanto es así que Joe Biden, actual Presidente de los Estados Unidos, ha asegurado que este huracán podría ser nada más y nada menos que «la tormenta del siglo». Es por eso que ha instado a los ciudadanos a hagan caso a las advertencias de las autoridades: «Es una cuestión de vida o muerte».