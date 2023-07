Taylor Swift se convierte en la artista con más números uno de la historia de Estados Unidos

Taylor Swift continúa siendo imparable. La artista estadounidense ha batido un nuevo récord, al ser la artista femenina con más álbumes número uno de la historia, siendo además la primera mujer en tener cuatro álbumes en el Top 10 al mismo tiempo.

El reciente lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version), debutó en el número uno tras vender más de 700.000 unidades, siendo además el duodécimo álbum número uno de su carrera, superando el récord que hasta ahora poseía Barbra Streisand.

No cabe duda de que Taylor Swift se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y las cifras lo demuestran. De esta forma, la artista estadounidense continúa cosechando nuevos logros mientras su gira mundial The Eras Tour se convierte en una de las más taquilleras de la historia.

It earns Swift her 12th career No. 1 album, passing @BarbraStreisand to tie @Drake for the third-most of all time, after @thebeatles (19) and Jay-Z (14).

Actualmente, Taylor Swift cuenta con un total de cuatro discos en el top diez de la lista Billboard 200, Speak Now (Taylor’s Version), Midnights en el número cinco de la lista, Lover en el puesto número siete y Folklore en el décimo puesto.

De esta forma, la estrella de la música estadounidense en estos momentos está empatada con Drake en el tercer puesto de artistas con con más números uno de la historia, tan solo por detrás de The Beatles, que cuentan con un total de 19 y JAY-Z con 14.

Por otro lado, Taylor Swift se encuentra en plena gira The Eras Tour, de la que recientemente ha ampliado las fechas hasta 2024, con una parada en España, siendo la artista encargada de inaugurar el nuevo estadio Santiago Bernabéu tras su remodelación integral.

It was a Speak Now (my version) album release party at Arrowhead Stadium in Kansas City this weekend, full of surprises 😆 I got to premiere the video for ‘I Can See You’ on the big screen and hearing the crowd’s reaction to it is something I’ll never forget. THEN @JoeyKing,… pic.twitter.com/buuEmVgMG7

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 10, 2023