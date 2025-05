‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 20 de mayo?

La pasada noche del 20 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, la audiencia de la cadena tuvo la oportunidad de ser conocedora de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Pero, además, también se reveló el nombre del primer salvado de la semana. Un puesto que se disputaban Joshua Velázquez, Borja González, Pelayo Díaz y Álex Adrover, que fueron los nominados en la gala del pasado jueves. Eso sí, antes de revelar el veredicto del televoto, Laura Madrueño, como presentadora, hizo posicionar a todos los concursantes detrás del compañero que deseaban que fuera salvado.

La gala comenzó y, después de ver las primeras imágenes de los supervivientes en Playa Magna, llegó el momento de conocer el nombre del primer salvado. Pero, cuando la comunicadora le informó a las celebridades que debían posicionarse primero, el impacto fue mayor. Pues, este movimiento no se ha realizado nunca en toda la edición. Por lo tanto, se reflejarían las verdaderas intenciones de cada uno con sus compañeros en pleno directo. De hecho, la sorpresa de Joshua fue notoria al darse cuenta de que solamente recibía el apoyo de Carmen Alcayde.

Seguidamente, Anita y Montoya decidieron posicionarse detrás de Borja. Damián y Makoke hicieron lo propio con Pelayo. Todo ello para dejar también un único apoyo en Álex, el de Escassi. Así pues, y con los posicionamientos claros, llegó el momento de conocer el veredicto de la audiencia. Por ello, los nominados se dirigieron hasta el lugar donde se celebraría la primera ceremonia de salvación de la semana.

Siguiendo la temática de ceremonias anteriores, si Madrueño cortaba la cuerda de un concursante significaba que este continuaba nominado y, por lo tanto, caería al agua. Pues, los participantes se suben a una plataforma de madera. Asimismo, la última cuerda en ser cortada indicaría que el participante se libraría de su posible expulsión el próximo jueves.

Por lo tanto, sin ánimos de alargar más el momento, la comunicadora cortó la primera cuerda. «El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es… ¡Álex!», exclamó. Una posición que fue seguida por Joshua, que se convirtió en el segundo en caer al mar.

¿Quién ha sido el primer salvado de la semana en ‘Supervivientes 2025’?

Ante esta situación, quedaba claro que el nombre del primer salvado quedaría entre Borja o Pelayo. «El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Álex y Joshua en la expulsión definitiva de este jueves es… ¡Pelayo!», anunció la presentadora. Por lo tanto, Borja se convirtió en el primer salvado por la audiencia.

Una noticia que fue recibida con mucha ilusión por el joven. «Muchas gracias. ¡Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi equipo y a toda la gente que ha perdido un segundo en apoyarme!», dijo agradecido. «Quería saber la opinión del público y cómo lo estaba haciendo», le confesó a Laura Madrueño.

«No siento que haya dado todo de mí, no estoy orgulloso del todo. Pensaba dar más de mí y no lo estoy dando. No quería irme con este sabor agridulce. Soy muy exigente. Lo he pasado mal por mi hijo, con la costilla, la cabeza… Creo que no lo estoy dando todo, pero esto me ha dado subidón y voy a darlo todo», sentenció con una gran sonrisa y la voz quebrada.