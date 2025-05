El pasado domingo 18 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda. De esta manera, y como suele ser habitual, los concursantes de Supervivientes 2025 se enfrentaron al temido Oráculo de Poseidón, donde se les brindaba la opción de ajustar cuentas con el resto de compañeros. Fue entonces cuando tuvo lugar un tenso desencuentro entre dos de los participantes que más están dando de qué hablar en esta edición. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Anita Williams y Montoya. Debemos tener en cuenta que, en los últimos días, los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones han tenido un gran número de discusiones. De hecho, la tensión llegó a saltar por los aires por unas almendras, lo que provocó que ella se sincerara al máximo sobre algo que le molestaba mucho.

Unas palabras que dieron pie a un fuerte enfrentamiento en directo. Todo comenzó cuando Anita Williams, durante su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, hizo el siguiente comentario: «Perdón por cortarte tu guion», espetó. Algo que al de Utrera no gustó en absoluto, ni mucho menos: «Eso es una cagada». Al darse cuenta de lo que estaba pensando su ex pareja, no tardó en aclararlo: «Lo has entendido mal. ¿No tengo derecho a equivocarme?», preguntó la catalana, y fue mucho más allá: «Que si te corto el guion lo siento, no iba por ahí», hizo hincapié. Lejos de que todo quede ahí, durante el mítico Oráculo de Poseidón, Anita Williams intentó explicarse de la mejor manera posible, dejando muy claro que su intención no era hacerle daño, ni mucho menos: «No me refería a eso», comenzó diciendo la concursante de Supervivientes 2025, y añadió: «A veces las palabras no salen como uno quiere».

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no estaba convenciendo en absoluto a Montoya, que se sentía herido y decepcionado por el comentario de su ex pareja: «Es lamentable. Es una palabra que me ha hecho mucho daño», comenzó explicando el de Utrera. «Me da igual lo que se va, ni guion ni guionizado», aclaró el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones.

Tal es la tensión que había entre ambos en el Oráculo de Poseidón que se celebró el pasado domingo que Anita Williams no pudo evitar marcharse del directo, completamente rota de dolor. Así pues, entre lágrimas, decidió sincerarse con Sandra Barneda: «Es imposible hablar con él. Me rindo con él… Por mucho que le explique que no me refería a esta palabra, él sigue».

Lejos de que todo quede ahí, la catalana fue más allá: «Lo puedo explicar más alto, pero no más claro… Y llega un momento que una se cansa». Además, la concursante de Supervivientes 2025 reconoció a la presentadora que no está pasando por su mejor momento, entre otras cuestiones, porque su situación con Montoya le supera.

«Ayer estuve separada todo el día de él. Yo le expliqué que no me quería referir al guion ni a nada de lo que ha pensado», explicó. A pesar del tenso desencuentro, al escuchar que Anita Williams estaba destrozada, el de Utrera salió del Oráculo para tener una conversación con ella: «No puedo escucharte así, pero me preocupa. Te tengo a ti y a Carmen. Sé que soy muy bucle, pero me dolió en el alma», reconoció.