‘Supervivientes 2024’: sale a la luz el motivo por el que Arantxa del Sol se ha distanciado de Ángel Cristo Jr

Desde que Arantxa del Sol dejó atrás Playa Limbo y se reincorporó con el resto de sus compañeros, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cuál es el motivo de su rechazo y distanciamiento hacia Ángel Cristo Jr.? Una cuestión que la concursante de Supervivientes 2024 no ha querido responder, pero con la que ha dejado claro que no quiere saber nada de él.

Recientemente, durante la parte para abonados de mitelePLUS, Mariola, su hermana, y Mario, han dado algunos detalles sobre este peculiar caso. Una situación por la que la hermana de la protagonista ha dejado claro que cree que, ahora, muchos concursantes van a por su hermana debido a que se han aliado con el hijo de Bárbara Rey.

De hecho, y después de los fuertes enfrentamientos que han vivido Ángel Cristo Jr. y Miri, no comprende el motivo por el que ahora son tan amigos. «Hay mucha información que no está saliendo y que todos o la mayoría saben, confirmado por los que han estado en la isla, y sabiendo todo eso si siguen arrimándose al sol que más calienta canta mucho», dijo Mariola.

Por su parte, la colaboradora Alexia Rivas ha querido dar su opinión al respecto. «Arantxa debería decirle que se ha enterado de lo que ha dicho», comenta. «No es fácil, es fuerte», señala Mario, penúltimo expulsado de la edición. Unas palabras con las que el joven dejaba claro que él sabía perfectamente el motivo por el que Arantxa del Sol le ha hecho la cruz a Ángel Cristo Jr.

Debido a que es un tema muy personal y que la involucrada no quiere hablar de ello, el ex participante de La isla de las tentaciones ha explicado que no contará nada. Eso sí, no ha ocultado el hecho de que ansía que la verdad salga a la luz. «Estoy deseando la verdadera cara de Ángel Cristo y la clase de persona que es», manifestó.

«Ha sido él, nos lo ha ido contando a nosotros, se lo iba contando a los compañeros», señala Mario. Por su parte, la hermana de Arantxa reflexionaba. «Algo se nos está escapando, si mi hermana no lo dice es porque tiene su razón, eso no quiere decir que no exista», destaca.

Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. hablan de su distanciamiento

Durante el Oráculo de Poseidón, cuando se trataba la tensión que sigue existiendo entre concursantes, Arantxa del Sol seguía negándose a hablar del tema. Una situación que también tiene a Ángel Cristo desconcertado, por lo que él ha querido dar su opinión.

«Ella sigue siendo víctima de un teléfono escacharrado y no voy a mover ni un dedo por aclarárselo nunca porque ella puede hablar delante de cámaras», dijo Ángel. «Que diga qué le pasa. Yo no lo sé todavía», sentenció el superviviente. «A tus compañeros de playa que son los que me han trasmitido lo que dices por esa boca y no hay más que decir, se acabó, quiero cerrar este tema», aseguraba Arantxa en Supervivientes 2024.