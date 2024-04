Arantxa del Sol se enfrenta a Ángel Cristo Jr y acaba entre lágrimas: «No sé manejar esto y me puede»

El pasado jueves 25 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Ángel Cristo Jr y Arantxa del Sol volvían a ser protagonistas. En esta ocasión, vimos cómo el concursante del reality había dado el paso de limar todo tipo de asperezas con su compañero Gorka, con quien mantenía un buen trato hasta hace unas semanas.

Lejos de que todo quede ahí, el hijo de Bárbara Rey hizo saber a Jorge Javier Vázquez que probablemente el vasco sea alguno de los amigos que se lleve de Supervivientes 2024. Fue entonces cuando el presentador quiso ir mucho más allá, al hacerle la siguiente pregunta: «¿A quién seguro que no vas a considerar tu amigo cuando acabe el concurso?».

Ángel Cristo Jr no tardó en responder: «De Miri y Gorka he dicho que no voy a ser amigo de ellos y estoy abierto a cambiar de opinión». Además, añadió que no creía que fuera a ser amigo de algunos concursantes que están en el equipo contrario: «No es un campamento de verano, estamos aquí luchando por un premio muy grande».

Como suele ser habitual en Jorge Javier Vázquez, quiso insistir al concursante de Supervivientes 2024 pero él, en cambio, prefirió guardar silencio. Fue entonces cuando Arantxa del Sol reconoció sentirse aludida: «Para mí ha sido una gran decepción. Yo también lo consideraba mi amigo. Éramos un apoyo las primeras semanas, sobre todo porque teníamos a todo el mundo en contra».

La mujer de Finito de Córdoba no dudó en aprovechar la ocasión para mostrarse aún más contundente al respecto: «Siento una gran decepción y sobre todo, una deslealtad tremenda, por muchas cosas que me han contado todos esos que ahora le piden perdón». Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Ahí hay una cantidad de estrategas que van al sol que más calienta».

El presentador de Supervivientes 2024 quiso que Arantxa del Sol diese nombres, y no tardó en hacerlo: «Unos cuantos que ahora sonríen y ‘me hacen ojitos’, como Miri, Blanca o incluso Gorka, en un momento dado». Hasta entonces, Ángel Cristo Jr había optado por guardar silencio hasta que decidió hablar: «Arantxa ha sido víctima de un teléfono escacharrado».

Arantxa del Sol se derrumba en directo: «No me gusta entrar en estas provocaciones»

Minutos después de este tenso enfrentamiento, Jorge Javier Vázquez se dio cuenta de que Arantxa del Sol estaba llorando. Fue entonces cuando quiso preguntarle en qué estaba pensando en esos momentos. La concursante de Supervivientes 2024 respondió de la siguiente manera: «Me estoy acordando mucho de los míos pero aquí últimamente me siento mal porque me he sentido muy traicionada».

Por si fuera poco, la reconocida presentadora de televisión fue más allá: «No me gusta entrar en estas provocaciones, no soy así. No sé manejar esto y me puede. No está siendo justo para mí. Ciertas cosas que no… Y veo cómo se porta aquí la gente y me hace daño, la verdad». A pesar de todo, Arantxa se niega en rotundo a entablar ninguna conversación con Ángel Cristo Jr para aclarar lo ocurrido, y tampoco quiere contar públicamente el motivo de su decepción.