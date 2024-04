‘Supervivientes 2024: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 25 de abril?

El pasado jueves 25 de abril Supervivientes 2024 regresó a Telecinco de la mano de una nueva gala. El popular show de supervivencia se ha convertido en un éxito absoluto de audiencia, consagrando a esta edición como una de las más fuertes de su historia.

De esta manera, la pasada noche el público tuvo la oportunidad, entre otras cosas, de ser testigo de una nueva expulsión semanal. Claudia, Gorka y Pedro García Aguado se jugaban su permanencia en el reality, pues Ángel Cristo Jr. fue el elegido por la audiencia como el salvado de las nominaciones.

Debido a que se encontraba nominada, Claudia se reencontró con sus compañeros en la Palapa para conocer el veredicto de los espectadores. La joven ex participante de La isla de las tentaciones ha estado alejada del resto de concursantes debido a que estaba bajo observación del equipo médico.

Sus malestares estomacales han preocupado a la organización del programa, por lo que han querido someter a la influencer a diversos análisis. De esta manera, Jorge Javier Vázquez le comunicó a los concursantes que el primer salvado de la noche era Gorka. Una situación que dejaba contra las cuerdas a Claudia y a Pedro García Aguado.

Fue entonces cuando el comunicador se puso serio y dio el veredicto de la audiencia de Supervivientes 2024. Así pues, Claudia se unía a la lista de expulsados oficiales de la edición. Una eliminación que llegaba tan solo siete días después de la expulsión de su novio, el también ex concursante, Mario.

Lejos de dejarlo ahí, Jorge Javier Vázquez quiso comunicarle a Claudia lo que había dictaminado el equipo médico de su estado de salud. «Ha mejorado de su problema gástrico que obligó a su evacuación. El resultado de la prueba es positivo y tiene que iniciar el tratamiento en España», leyó el presentador.

Por su parte, Claudia no dudó en reflejar su alivio al saber que ya volvería a España junto a sus seres queridos. «Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias», dijo la joven. «No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias», agregó antes de despedirse de sus compañeros.

👉@claudiiamg es expulsada y lanza un mensaje a su novio Mario González: «Tengo que hablar con él» #SVGala8 https://t.co/5D4TNcFswo — Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2024

Antes de abandonar la Palapa, Vázquez le comunicó que su chico se encontraba en el plató. Asimismo, le informó que, cada vez que la enfocaban a cámara, se le quedaba «una carita» de enamorado. Pero, lejos de enternecerse, la ex concursante se mostró tajante. «Ya hablaremos. Te quiero un montón, pero tengo que hablar con él cositas», dijo.

Unas palabras dirigidas a Mario con las que le hizo saber que estaba un poco molesta con él. Lo más probable es que Claudia quiera hablar el motivo por el que no quiso formar parte de la repesca de la edición, la cual le hubiera otorgado una segunda oportunidad de volver con ella a la isla. Asimismo, y tras escuchar sus palabras, el resto de compañeros de Claudia se quedaron de piedra. «No nos dejes a nosotros así…», le dijeron sorprendidos.