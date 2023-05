‘Supervivientes 2023’: Bosco protagoniza una gran pillada cuando pensaba que no le grababan

Bosco se ha convertido en uno de los protagonistas de Supervivientes 2023. En las últimas horas, el concursante ha protagonizado un conflicto con sus compañeros, después de haber confesado a a Diego Pérez que no quería compartir el centollo que acababa de pescar.

El concursante se levantó pensando que se avecinaba un nuevo día sin pescar y sin encontrar nada para comer. Sin embargo, su suerte cambió cuando consiguió pescar un centollo. Aunque los concursantes suelen repartir la comida entre todos, Bosco regresó a la playa con una idea muy diferente.

Cuando creía que las cámaras no le estaban grabando, el joven de 20 años realizó una confesión a Diego, pensando que estaba teniendo una conversación privada con su compañero. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Pillada a Bosco 💣 No quiere compartir el centollo con todos sus compañeros 🔁 Yo tampoco lo haría

❤ Eso es egoísta 🏝 #SVÚltimaHora

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/VZmCDGHT1v — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2023

Bosco dejó claro a Diego que no tenía ningún problema en no compartir el centollo con sus compañeros, a pesar de ser consciente de que su egoísmo le iba a generar un conflicto con todos ellos en el momento en el que se enterasen .

«El centollo, si no lo ven estos, tampoco me afecta mucho, ¿eh? Si no lo huelen estos cuatro… En plan estos dos pavos, no me raya nada», aseguró Bosco. «A ver Diego, si te digo la verdad… Si ellos no comparten un día conmigo, lo aceptaré ya que yo no he compartido con ellos. A la M…», expresó el concursante de Supervivientes 2023.

Tras esta confesión, Bosco volvió con Ginés y Raquel Arias. Los cuatro cocinaron el centollo y empezaron a comer sin el resto de sus compañeros. Poco después, el concursante se acercó a Alma Bollo, Jonan Wiergo y Manuel Cortés para explicarles que el centollo no daba para todos, no obstante, la hija de Raquel Bollo estalló contra él consciente de lo que había pasado.