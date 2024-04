‘Sueños de libertad’, capítulo 27: Andrés todavía tiene dudas sobre su futuro matrimonio

Sueños de libertad se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha encontrado al sustituto perfecto de Amar es para siempre, puesto que está logrando hacer historia. ¡Están marcando un antes y un después en numerosos aspectos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 26 de la exitosa serie diaria Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús se muestra cada vez más convencido de que ha logrado que Begoña deje de sospechar sobre Elena. Pero lo cierto es que sus últimos movimientos no han conseguido ese objetivo.

Jesús consigue que Marta tenga otro puesto dentro de la empresa… ¡y consigue que acepte! 😰 #SueñosDeLibertad 👉 https://t.co/pblAaIbQxt 👈 — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 1, 2024

Al contrario, puesto que Begoña no puede evitar mostrarse cada vez más intranquila por lo que vio. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada petición a su marido. Tras la hospitalización de Claudia, Fina y Carmen han dado el paso de cubrirla frente a Marta para tratar de evitar las consecuencias.

Esther ha aprovechado la oportunidad para reprochar a Luis que Digna haya intervenido en el asunto, por lo que Luis acaba dándose cuenta de algo muy concreto. Y es que parece que ha llegado el instante más que perfecto para pasar página cuanto antes. Además, vemos cómo la lectura del testamento de Duque ha provocado una unión de lo más sorprendente entre María y Andrés.

Los hermanos de la Reina deciden trabajar juntos por fin. ❤ Andrés le comunica a Jesús que quiere implicarse más en la empresa… ¡y solicita la ayuda de Joaquín! 😳 #SueñosDeLibertad 👉 https://t.co/plHGnlUpXX 👈 — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) April 1, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 27 de la exitosa serie diaria Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Andrés no puede evitar tener muchísimas dudas respecto a su futuro matrimonio. Aun así, Damián continúa muy empeñado en que su hijo debe olvidar a Begoña a como dé lugar para seguir su relación con María.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Claudia continúa sufriendo por sus numerosos encuentros con Tasio. Así pues, se ve en la obligación de tomar una contundente decisión que no tarda en comunicar a Marta. Todo ello mientras Fina es absolutamente incapaz de saber cómo responder, correctamente, a la propuesta de Esther.

En cuanto a Elena, vemos cómo no entra con buen pie en su nuevo puesto en la fábrica, mientras que Luis parece seguir empeñado en hacer todo lo que está en su mano para saber qué oculta Luz. Para ello, no tarda en pedir ayuda a su primo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.