Una de las protagonistas de ‘Juego de Tronos’ y uno de los componentes de los Jonas Brothers podrían estar esperando su segundo hijo según una publicación de Just Jared. En la foto aparecía la mujer del cantante con un vestido donde parecía lucir una tripita sospechosa. “¡Joe Jonas y Sophie Turner se dejaron ver mientras iban a un almuerzo con amigos en la tarde del sábado!”, añadía en el pie de foto dicho medio.

El post tardó poco en inundarse de comentarios de seguidores de ambos especulando sobre el posible embarazo de la actriz y la posibilidad de que la familia se amplíe con un miembro más. “¿Está embarazada otra vez?”, “¡Oh Dios mío! Bebé número dos”, “¿Solo tuvo un buen almuerzo o se trata del bebé número 2?”, “¿Todos ven lo que yo veo?”, “¿Embarazada de nuevo?”, “¿Bebé número dos?”, son algunos de los comentarios que han puesto diversos usuarios de Instagram.

Ellos no han querido ni confirmar ni desmentir nada por el momento, pero sí que es verdad que todos lo que conocen a la actriz saben cómo es su cuerpo y cualquier aspecto extraño no dudan en hacer saltar las alarmas. Aun así, podrían no estar en lo cierto y tratarse tan solo de una sombra o de un incremento de peso sin importancia.

La pareja formada por Joe Jonas y Sophie Turner ya dio la bienvenida a su primera hija, Willa, el 22 de julio de 2020. La niña se acerca a los dos años de edad y todavía no se conoce su cara, debido a que los padres han optado por mantener alejada de la vida pública al bebé. De ser cierto que esperan un bebé, podrían salir de cuentas a finales de verano o principios de otoño aproximadamente. De momento, habrá que esperar a que esta pareja tan mediática se pronuncie sobre el asunto.