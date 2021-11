La plataforma de streaming más famosa ha lanzado una serie con el icónico trío de hermanos: los Jonas Brothers. Además, en él aparecen también sus esposas y Sophie Turner, la pareja de Joe, ha entendido la mecánica de ‘Jonas Brothers Family Roast’ y ha aprovechado su intervención para hablar con humor del anillo de castidad que decidieron llevar los cantantes y de cómo su marido se olvidó olímpicamente de que tenía un trato con su familia.

El programa destaca por ser el mítico formato de televisión donde se lanza a unas personas en frente de la televisión y sus familiares y amigos sacan a la luz anécdotas graciosos o vergonzosos. Así fue como Turner decidió emplear sus minutos en repasar entre risas las relaciones sentimentales anteriores del mediano de los hermanos. Acompañadas de ella estaban Danielle Jonas, mujer de Kevin, y Priyanka Chopra, cónyuge de Nick, quienes no han dudado en sumarse a las burlas sobre los famosos anillos que además mostraban orgullosos en todas sus fotos.

«No, los anillos no fueron una buena idea. Como gesto es ridículo», se burlaba amablemente Sophie. «Pero recordad que era algo más, se trataba de principios. Se trataba de tomar una posición e intentar dar el ejemplo. Pero bueno, Joe no solo se vinculó con un anillo, se vinculó con coprotagonistas, actrices e incluso una supermodelo o dos», siguió añadiendo pareciendo que se tratase de un monólogo cómico.

