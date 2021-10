Taylor Swift y la banda Jonas Brothers podrían estar a punto de cumplir el sueño de cualquier adolescente de mediados de los 2000. Desde hace varios días, los artistas han dado una serie de pistas en las redes sociales, que podrían anunciar que están a punto de lanzar una colaboración.

Fue en el año 2008 cuando Taylor Swift comenzó a despuntar en la industria musical. La joven, con su estética y sonido country, se convirtió en una de jóvenes promesas de la música del momento, un título que compartía con otros artistas como Selena Gomez, Miley Cyrus o los Jonas Brothers.

Ese año, la fama de la artista estadounidense creció como la espuma, tras comenzar un romance con Joe Jonas, el vocalista del grupo del momento. Un romance que no acabó demasiado bien, pero que con el paso del tiempo, les habría llevado a una reconciliación. Y de esa reconciliación, estaríamos a un paso de escuchar una de las colaboraciones más esperadas de las últimas décadas.

📲 | @nickjonas via TikTok on the Taylor Swift and Jonas Brother collab rumor — “What’s this collab rumor all about? For the record… here for it.”https://t.co/u5zBJxY1rt pic.twitter.com/mcbsurzEKZ

— Taylor Swift News 🧣 (@TSwiftNZ) October 1, 2021