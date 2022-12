Sonsoles Ónega obliga a Miguel Lago a pedir disculpas a un reportero tras este comentario

Durante el programa Y ahora Sonsoles, se han vuelto a vivir unos momentos de mucha tensión entre Sonsoles Ónega, presentadora del programa y uno de sus colaboradores Miguel Lago. Esta le obligaba a disculparse por un comentario desafortunado del humorista hacia uno de los reporteros del programa.

La presentadora daba paso a su reportero Pablo Hermaz, con su sección Si lo veo, me lo creo, una sección que trata de recopilar videos curiosos que luego comentan entre los colaboradores: “Si tuviera que elegir un solo video no podría porque todos los que trae me gustan”, opinaba la presentadora. Sin embargo, en ese momento daban paso al plató al humorista Miguel Lago quien aparecía diciendo un comentario que no hizo ninguna gracia: “Josu Larrea de Hacendado”, expresaba entre risas.

Sonsoles Ónega debuta en la fiesta de Navidad de Antena 3 y revela su deseo para 2023 ✨ pic.twitter.com/4HlJxOt4mE — Diez Minutos (@diezminutos_es) December 13, 2022



Josu Larrea, es un periodista muy importante que lleva trabajando en Atresmedia desde el año 2003, es muy reconocido por su papel presentando el informativo matinal de la cadena, pero también en sus ratos libre se dedica a publicar en su canal de YouTube un recopilatorio de piezas audiovisuales creadas por él o en las que él es el protagonista.

A Sonsoles este comentario donde descalificaba las capacidades de su compañero no le gustó nada: “Oye por favor, qué duro. No, no, esto no se va a quedar así, voy a exigir una rectificación, esto no se le puede hacer a un chaval que está empezando”, expresaba muy seria. Fue entonces cuando el humorista se defendió:” Entono el mea culpa, el Josu Larrea de los viernes”, expresó.



Por su parte el ofendido también quiso decir algo: “Te voy a decir una cosa, los productos hacendados, también son de muy buena calidad”, contestaba Pablo Hermaz. Unas palabras que la presentadora aplaudía: “Muy bien cogido”, decía muy contenta de como había reaccionado ante el comentario desafortunado de su compañero.