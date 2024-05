First Dates no se toma vacaciones. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera regresó una noche más al prime time de Telecinco y lo hizo con el objetivo de seguir ayudando a sus participantes a encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde Lucía regresó para volver a probar suerte.

Nada más verla, el presentador del formato la recordó al instante. «Yo a ti ya te he presentado», le dijo. Unas palabras con las que hizo reír a la soltera de 33 años. «¿En este año que ha sido de tu vida sentimental? ¿De aquí saliste mal?», le preguntó el vasco. «No fue buen y he dedicado poco tiempo a ligar», afirmó ella.

Carlos Sobera descubre a una soltera que regresa a #FirstDates16M con otro nombre https://t.co/GaXW4dSprT — First Dates (@firstdates_tv) May 16, 2024

Lucía es camarera y no tuvo reparos en afirmar que tampoco tiene suerte entre sus clientes. «Son todos feos, gordos o calvos», ha indicado.»Quiero una persona con la que hacer un equipo y que cuide su imagen y su físico, no estoy menospreciando a los gordos, pero a ver…», señaló. Debido a ello, el equipo del programa le quiso presentar a Javi.

La primera impresión entre los solteros fue bastante acertada, pues ambos quedaron encantados con la elección de su cita. «¿Haces deporte?», le preguntó el modelo. «Para mí es primordial, porque una persona que no entienda el gimnasio, no me va a entender», ha indicado ella.

Poco a poco, los comensales fueron entrando en confianza, por lo que no dudaron en hablar de temas más personales. «¿Qué buscas en una chica?», le ha preguntado Lucía. «Que sea simpática y tenga saber estar», le ha respondido él. «Chip para mí», ha bromeado Lucía. «Te vendes bien, lo tendré que averiguar», le dijo el modelo.

Javi en First Dates: «Me ataron y me pusieron una venda en los ojos»

«A mí no me gusta perder el tiempo, ni hacérselo perder a la gente. Yo no quiero ser madre mañana si conozco a un chico ahora, pero el día de mañana no se sabe», comentó la soltera a las cámaras de First Dates. Lejos de dejarlo ahí, la camarera fue al grano. «¿Cuál es tu fantasía sexual?», le preguntó a su cita.

Una cuestión que, a priori, dejó a Javi completamente descolocado. El modelo dejó claro que es un poco tímido a la hora de hablar de este tipo de temas, pero le contó que lo más salvaje que ha hecho fue cuando «me ataron y me pusieron una venda en los ojos».

Lucía ha notado la reticencia del soltero, por lo que le confesó que para ella, su fantasía sexual favorita sería visitar una sala sadomasoquista. El ámbito sexual es primordial para Lucía, por lo que ver que Javi no mostraba tanto entusiasmo al respecto, le generó dudas.

Pero, esas inseguridades desaparecieron, posteriormente, en el reservado del programa. Tras un rato de risas y momentos de complicidad, los solteros terminaron fundiéndose en un apasionado beso. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. Lucía y Javi dieron un rotundo «sí» a querer seguir conociéndose en una segunda cita.