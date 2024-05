Carlos Sobera sorprende en ‘First Dates’ al dar un toque de atención a las gemelas Zapata

Cada vez son más las personas que se animan a participar en First Dates con el objetivo de encontrar el amor, aunque no siempre salga bien. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera continúa liderando el prime time de Cuatro noche tras noche. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores fueron testigos de un inesperado enamoramiento de las gemelas Zapata.

Como es habitual en el formato, Cristina y Marisa Zapata atienden y ayudan en lo que necesiten a los participantes que acuden al programa. Pero, Sonny, un ex boxeador, logró dejarlas sin palabras. El soltero resultó ser muy atractivo para las hermanas, y así lo hicieron saber ellas.

Las gemelas de #FirstDates14M se vuelven loquitas con Sonny, un boxeador que busca el amor: “Es muy mono” https://t.co/487WC0WXS8 — First Dates (@firstdates_tv) May 14, 2024

«Ese deporte me ha llevado a ser la persona que soy porque transmite unos valores, un respeto, ser humilde…», comentó Sonny sobre el boxeo. Unas palabras que le transmitió a Carlos Sobera y que llevó al presentador a preguntarle por el motivo que lo llevó a dejar este deporte. «Fui papá y los golpes hacen mella, así que me he dedicado a cuidar a mi hijo y a dar clases», le confesó el participante.

El soltero acudió al programa en busca de la mujer de sus sueños. Por ello, el comunicador le preguntó por su prototipo de chica ideal. «Una persona agradable, que sonría y que sea humilde», le dijo el chico. Fue entonces cuando Cristina, una de las gemelas Zapata, opinó al respecto. «¡Me está describiendo a mí!», exclamó mientras observaba atenta la conversación de Sobera con Sonny.

«Creo que le ha gustado», comentó Sobera al ver la reacción de la camarera. «El chico es muy mono», le dijo ella frente al soltero. Unas palabras con las que el participante no pudo evitar sonreírle a la gemela. Pero, la trabajadora de First Dates no sería la cita de Sonny. La verdadera cita llegó luego y fue recibida por Carlos Sobera con una pequeña advertencia. «Andrea, te quieren robar a tu chico, no te digo más», le dijo.

Sonny es entrenador de boxeo que llega buscando el amor. Andrea, auxiliar de enfermería es su cita, y parece que él le ha encantado, pero no es la única… Disfruta del preestreno de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/5aln5f1DIy — mitele plus (@miteleplus) May 13, 2024

Carlos Sobera avisa a Andrea de las intenciones de las gemelas con su cita

«Las gemelas se lo quieren llevar, yo que tú me daba prisa», destacó el vasco a la joven. «Cuidado con aquellas dos», agregó señalando a Cristina y Marisa. Tras ello, la participante pasó a conocer a Sonny. Un primer encuentro donde ambos solteros dejaron claro que estaban encantados con la elección del programa.

«Qué chico más guapo, qué suerte he tenido», comentó ella. «Me han impactado mucho sus ojos y su pelo», señaló él sobre la joven. La pareja de solteros pasó a la mesa para conocerse mejor. Pero, eso no impidió que, entre plato y plato, Cristina le lanzase miraditas al ex boxeador. Ante ello, Carlos Sobera tuvo que darle un toque de atención a la camarera y decirle que primero tenía que centrarse en su trabajo.

Además, antes de ir a por el soltero, tendría que esperar y ver si su cita con Andrea termina bien o mal. Unas palabras con las que estuvo de acuerdo Matías Roure, el barman del local. «Te ha gustado el ex boxeador, ¿no?», le preguntó Carlos Sobera a Cristina. «Lo lógico es que la cita funcione, no el rollo entre las gemelitas y el invitado. No nos extralimitemos y respetemos nuestro trabajo», le dejó claro el comunicador.

Pero, las miradita de la gemela no pasaron desapercibidas para el soltero. «Si me va mal la cita con Andrea, ya tengo otra reservada con Cristina», comentó con humor. Sin embargo, la cita entre Sonny y Andrea marchó a las mil maravillas. Ambos participantes conectaron desde el primer momento y así lo reflejaron en la decisión final de First Dates.

Eso sí, antes de abandonar el restaurante del amor, el ex boxeador tuvo un gesto significativo con Cristina. «Me ha guiñado un ojo», comentó la camarera encantada. Todo ello mientras la pareja de participantes se iban a casa juntos.