Los flechazos en First Dates existen, algo que se pudo comprobar durante el último programa. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Belén, un soltera catalana de 59 años que se presentó en el formato para conocer exclusivamente a un soltero en particular.

Lo normal en el programa es que los participantes no se conozcan y sus respectivas citas sean con un participante acorde a sus gustos y aficiones. Pero, el programa tuvo que hacer una pequeña excepción para presentarle a Ricard, un soltero catalán de 57 años que no tuvo mucha suerte con su anterior cita.

La soltera vio la anterior cita de Ricard por televisión y no pudo evitar sentirse cautivada por él. «Cuando entró ya me gustó. Mientras lo estaba viendo me empezó a gustar mucho y el corazón me empezó a palpitar, tuve un flechazo con él», admitió la comensal a las cámaras del programa. Ante ello, Carlos Sobera le explicó que su cita no tenía ni idea de nada. Por ello, le propuso dejarle una nota.

«Cuando te vi en First Dates quise conocerte», le escribió la soltera. Posteriormente, Ricard llegó al restaurante del amor para conocer a su nueva cita. «No es una cita aleatoria lo que vas a tener. ¿Te atreves?», le informó el presentador. «Claro, por supuesto. Ha sido como una pedida», le respondió el comensal.

Sin embargo, el primer encuentro entre los participantes no fue el esperado. Belén no pudo evitar mostrar su disgusto al ver al soltero que tanto le gustaba. «Me ha parecido un poco diferente, la otra vez llevaba una ropa más seria y hoy viene más sport», comentó desilusionada.

Una primera toma de contacto que no fue la más satisfactoria de todas, pero que no le quitaron las ganas de seguir conociendo al catalán. «Estaba negada a conocer a alguien, pero de repente tuve un flechazo televisivo», le confesó ella. «Me halaga y por eso me he cortado un poco al principio», le respondió el soltero.

Una decepción inicial que quedó rápidamente en el pasado. Los participantes se dieron cuenta rápidamente que tenían muchas cosas en común, algo que tenía a Belén encantada. «Habla más de lo que yo esperaba, hemos tenido una cena muy fluida en todos los sentidos, conversación y risas», señaló ella. De hecho, compartían muchas cualidades y vivencias en común.

Una soltera sintió un flechazo televisivo al ver cómo daban platón a Ricard en #FirstDates13M https://t.co/VKaLYdULde — First Dates (@firstdates_tv) May 13, 2024

Ricard en First Dates: «He vuelto a creer en los flechazos»

Ambos eran personas muy luchadoras, que se hacían más fuerte contra las adversidades. «Somos capaces de empezar de cero y seguir adelante», comentó ella. La velada fue transcurriendo a las mil maravillas y luego pasaron al fotomatón, donde dieron rienda suelta a la pasión.

Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. «Mi instinto me decía que me iba a gustar, al igual que lo vi en la tele y sentí palpitaciones de que me gustaba», declaraba Belén. «He vuelto a creer en los flechazos», concluía el soltero muy feliz.