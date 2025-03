No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. ¡Lo consiguen, y con creces! El pasado martes 11 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudimos conocer a Carlos, un empresario de 25 años que llegaba desde Badajoz. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que le fascinaba disfrutar de experiencias gastronómicas. Algo que le gustaría compartir con su posible pareja: «No tengo mucha experiencia en el amor, pero quiero a una persona que esté a mi lado, con la que compartir experiencias, crecer y viajar juntos». Y añade: «Me gustan las chicas que son delgaditas, guapas y con el pelo largo».

Su cita para esa noche era Valentina, una estudiante venezolana de 25 años afincada en Madrid. No tardó en definirse como una chica romántica, a la par que cariñosa. Nada más verse las caras con el pacense, tuvo un gran flechazo: «En cuanto he visto a Carlos por la puerta, he notado que es de los míos y se ve que vamos a compaginar muy bien por el estilo, probablemente compartamos gustos». La misma sensación que tuvo el soltero nada más conocer a Valentina: «Cuando la escuché hablar dije ‘no puede ser que tenga una voz tan bonita’. Me encantó de primeras», reconoció. Poco después, Carlos Sobera los acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Los dos empezaron a hablar de sus gustos y aficiones. Valentina dejó descolocado a Carlos al reconocer que estaba aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica. ¡No se lo esperaba en absoluto!

No tardaron en darse cuenta de que tenían algo muy importante en común, y es su pasión por los animales. Algo que fascinó a la comensal: «Definitivamente, compartimos estilo y gustos». A pesar de que la cita comenzó con muy buen pie, todo fue torciéndose poco a poco. Entre otras cuestiones, cuando se dieron cuenta de que la distancia podría llegar a ser un impedimento.

Aun así, trataron de sacar el lado positivo a la situación. «Son 4 horas en coche, pero conduzco mucho. Me gustan mucho los coches», reconoció, mientras ella autodenominaba ‘passenger princess’, ya que le fascinaba ser copiloto. Además, descubrieron que tenían un mismo sueño, que era vivir en Milán.

Valentina no pudo evitar quedarse sin palabras: «Una persona que quiera ir al mismo sitio donde tú quieres ir… es algo que pasa una vez entre un millón». Poco después, Carlos quiso hablar sobre su historial en el amor: «Tuve relaciones efímeras. La primera así más formal duró unos meses. Fue con una chica de Torrejón de Ardoz y me dejó pobre», comentó, y añadió: «Fue una época en la que yo no trabajaba, no tenía dinero, vio que estaba pelado y se fue».

Ella, sobre este asunto, quiso sincerarse sobre su opinión: «El dinero que pueda tener una persona no considero que sea una característica que pueda determinar si me gusta o no». Y aclaró: «El dinero no es lo más importante, pero es un factor influyente». Carlos continuó hablando sobre sus experiencias en el amor.

“La segunda chica con la que estuve, rompimos porque teníamos metas diferentes”, continuó explicando el pacense, y añadió: «La tercera era una chica que se aburrió de mí. Me decía ‘eres muy tranquilo, me transmites mucha paz y yo quiero emociones fuertes. Quiero sentir que voy por la calle y me van a apuñalar’. Y yo ‘no me creo lo que me estás diciendo’». Valentina no daba crédito: «No entiendo cómo alguien puede dejar a una persona porque le transmita paz». En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas, puesto que ambos quisieron tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión.