La pasada noche del 10 de marzo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los formatos más acertados de la cadena. Y es que, cada vez son más las personas que quieren ver las primeras citas de los participantes. Una aventura televisiva que Jesús, un opositor malagueño a Policía Local, quiso vivir de primera mano. «Soy una persona seria, trabajadora, con la vida resuelta. No soy un juguete sexual», declaraba el joven, de 31 años. Y es que, el joven tenía muy claro lo que buscaba en una pareja. «Busco una chica con una cara guapa, que vista bien y que tenga un buen culo. Si no es guapa de cara, no puedo ir con ella de la mano», manifestó.

Minutos después, la organización del programa le presentó a Macarena, una soltera de 27 años. La estilista, originaria de Sevilla, aseguraba que era una «tía que impone bastante». Pues, estaba muy contenta con su físico. «No sé si es por el físico o por la personalidad, pero huyen bastante y sin motivo ninguno», explicó al equipo de cámaras. Pero, la primera impresión entre los solteros no fue la más acertada. Mientras Jesús confesó estar encantado con la elección de su cita, la sevillana no pudo opinar lo mismo. Pues, no le hizo nada de gracia saber que él era de Málaga. «Me encanta Málaga, pero los malagueños no mucho. Mi ex novio era de ahí e iba mucho. Son unos creídos», comentó ella.

Carlos Sobera, presentador del formato, acompañó a la pareja hasta su mesa en el restaurante. De esta manera, los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o hobby en común. Pero, poco tardaron en salir a la luz las primeras diferencias. «En Sevilla no he estado nunca», confesaba él. «Yo en Málaga sí. Sevilla es mejor que Málaga», declaraba ella. «¡Cómo vas a comparar!», aseveraba él.

La velada fue avanzando y Jesús cada vez estaba más encantado con su cita. «Pedí una chica guapa de cara, con buen cuerpo y que vistiera bien. Y han acertado», aseguraba el soltero con emoción. Pero, la sevillana aún no sabía cómo interpretar la actitud de Jesús. «Es el típico que te va decir cuatro cosas y te va comer la oreja», señaló ella con disgusto.

La velada iba marchando a las mil maravillas, pero todo cambió cuando el participante se interesó en saber qué había pensado ella de él cuando lo conoció. «¿Entro dentro de tu prototipo de chico?», le preguntó. Una cuestión que ella respondió afirmativamente. «Si me dices que soy feo te pongo gafas. Si me dices que soy feo, necesitas ir al oculista», le comentó el soltero.

La decisión final de ‘First Dates’

Una actitud que molestó mucho a Macarena. «No te pases tampoco, que a mí la gente tan creída no me gusta. Eres un creído», le paró los pies. «Es mentira coj***», respondió entre risas. «Me vacila y me encanta que sea así», confesó ella frente las cámaras.

Tras haber dado rienda suelta a la pasión en el reservado de First Dates, ambos lo tuvieron claro en la decisión final. Y es que, la atracción entre ellos era más que obvia. Por lo tanto, los participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera.