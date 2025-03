Las puertas de First Dates han vuelto a abrirse para darle la bienvenida a sus nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos y acertados de Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, cada vez son más las personas que apuestan por ver las vivencias de los participantes. De hecho, gracias a ello, una espectadora tuvo la oportunidad de conocer a Juan, un soltero de 60 años, que había acudido anteriormente en busca de su media naranja.

El primer paso del comensal por First Dates no fue el más acertado, pues no tuvo un final feliz con su cita. Por ello, Patricia, lejos de dejar pasar esta oportunidad, decidió unirse al programa y presentar su candidatura como nueva cita para Juan. Y es que, la espectadora tuvo un auténtico flechazo con el soltero nada más verlo por la televisión. De esta manera, este pasado 3 de marzo, el equipo de Cuatro organizó el ansiado encuentro entre la pareja de solteros. Una velada, donde, probablemente, la participante no se imaginó el requisito que tendría él. «Tiene que ser una mujer libre, independiente, que tenga ganas de luchar en una relación», comenzó diciendo el comensal en su presentación. Pero, eso no fue todo.

«Que tenga ganas de tener sexo en cualquier sitio, exagerado, brutal, en sitios diferentes…», agregó el participante. ¿Sería Patricia la candidata adecuada para Juan? Pues, a priori, cautivó al soltero por completo. «Es guapa, tiene un pecho bonito y la veo atractiva», comentó a las cámaras del formato. «El sentimiento de agradecimiento para ti es grande y me he sentido muy halagado. Las expectativas están en muy buen lugar y ha valido la pena», le dijo a su cita.

Pero, las buenas impresiones de Juan cambiaron cuando Patricia le contó que vivía con su madre. Pues, ella se encarga de su cuidado al ser una persona mayor. De hecho, confesó que le gustaba más quedarse con su madre viendo una película que salir de fiesta. «Yo quiero a alguien que sea un poquito salvaje, francamente y, si tiene vicios, pues cuántos más, mejor», explicó él en uno de los totales.

Pero, conforme fue avanzando la cita, Juan se dio cuenta que Patricia y él eran demasiado diferentes. «Sexualmente soy una persona muy activa. Lo he sido siempre y lo quiero seguir manteniendo, pero creo que Patricia está en otro punto», opinó. Por ello, en la decisión final del programa, lo tuvo claro.

El hecho de que Patricia manifestara un gran interés en su persona fue absolutamente halagador para el soltero. Pero, el comensal no veía viable una relación duradera entre ambos. «Quiero un tipo de mujer con una conducta más asalvajada», le ha explicado en la decisión final. Eso sí, antes de irse, ha querido agradecerle, nuevamente, que haya querido tener una cita con él.