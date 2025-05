First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 26 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer a Alba, una administrativa de 41 años que llegó desde Barcelona, y lo hizo con ganas de encontrar a su media naranja. A lo largo de su vida, la soltera ha tenido un par de relaciones sentimentales. Además, se define como una persona sociable, divertida y un poco loca. Su objetivo era encontrar una persona interesante, divertida, abierta y «alocada» como ella. Su cita para esa noche era David, un auxiliar de enfermería de 54 años que, en su paso por el programa, quería encontrar a su persona ideal.

Tras un primer encuentro en la barra del restaurante, el presentador del programa les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. El primer tema de conversación que tuvieron fue la de la idea de tener hijos. A pesar de que Diego no tiene, a ella le ha parecido un punto positivo: «Eso es top top». Respecto a sus trabajos, el soltero no solamente confesó a qué se dedica, sino que también se sacó un curso para hacer piercings en Roma. Algo que ha fascinado por completo a Alba. Lejos de que todo quede ahí, la soltera se quedó descolocada ante la inesperada confesión de su cita: «Tengo un piercing en el escrito. Me lo hice yo, y me equivoqué al colocar el tamaño. Me lo tuve que hacer otra vez». Ella reaccionó: «¡No quiero verlo!». La cita siguió su curso, y tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un juego con curiosas preguntas para conocerse mucho más.

La primera de ellas tenía relación con lo más salvaje que habían hecho nunca. Alba tiró de honestidad, consiguiendo dejar sin palabras a David: «No es sexual, pero me cagué en una cita». Tras conocer este dato, el soltero confesó ante las cámaras de First Dates que se había quedado muy impresionado con el dato, ya que no se lo esperaba en absoluto: «Soy moderno, pero no tanto».

Pero no todo quedó ahí, puesto que el auxiliar de enfermería volvió a quedarse sin palabras al saber el motivo por el que su cita tenía una cicatriz en la frente: «Fue de una empotrada». Respecto a lo que buscan en una relación sentimental, ella fue honesta: «Lo que pille (…) Quiero una persona en la que pueda confiar». Y añade: «Es complicado porque todo es muy superficial, yo necesito tiempo».

En la decisión final de First Dates, Alba se ha mostrado decidida a tener una segunda cita con el auxiliar de enfermería, para tomar algo «y ver cómo fluye todo». En cuanto al soltero, estuvo de acuerdo en propiciar un segundo encuentro con la administrativa: «Es muy maja y lo he pasado muy bien».