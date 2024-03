Arranca la semana en First Dates y el equipo del programa de Cuatro ha vuelto a abrir las puertas del restaurante del amor para recibir a nuevos solteros. Una de las parejas más destacadas de la noche fue la formada por Mari Luz y Jahaziel, dos jovenes con muchas diferencias y pocas cosas en común.

La gaditana de 26 años explicó al equipo del programa que nació en China, pero que fue adoptada con tan solo once meses. «Gaditana de pura cepa, de China tengo los ojos solo. Me pueden poner ‘made in china’ en la frente», dijo con humor. En el amor no ha tenido mucha suerte, por lo que ha decidido presentarse en el show de Cuatro para probar otras alternativas.

Su cita fue Jahaziel, un venezolano de 29 años. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue un poco agridulce. Pues, mientras ella confesaba estar encantada con la elección del programa, él no pudo ocultar su decepción. «Tiene buen pelo», comentó ella. «No me esperaba conocer a una asiática, esperaba conocer a alguien más hacia los gustos que tengo, morena o rubia», dijo él.

Sin embargo, poco tardó la soltera en cambiar su percepción del comensal. «Me atrae, pero no sé me gustan mucho los guiris», comentó. Tras ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa para conocerse mejor. Fue allí donde la soltera le explicó que le apasionaba la música techno y el deporte. Un punto donde coincidió con Jahaziel.

Pero, poco a poco, fueron surgiendo más las diferencias que las cosas en común. De hecho, uno de los temas contradictorios estuvo relacionado con la comida. Pues, mientras ella le explicaba que le encantaba comer de todo, él le dijo que le gustaba cuidar su alimentación.

Mari Luz, ante los gustos gastronómicos de su cita en #FirstDates18M: “Eso no es chocolate, me has roto el corazón”https://t.co/CHsGs1uHoK — First Dates (@firstdates_tv) March 18, 2024

La velada fue transcurriendo y la soltera no dudó en explicar cómo era su prototipo de chico ideal. «Me gustan rubios con los ojos claros y ya luego simplemente que tengan unos gustos en común conmigo y que pensemos igual. Es decir, si yo soy una persona abierta, voy para adelante con todo y veo que la otra persona no es igual, que me puede frenar pues ahí como que choca», dijo.

Una serie de requisitos que, según ella, su cita no cumplía. «Le falta chispa, le falta salero, le falta arte, le falta vida. Yo quiero vida, explosividad, quiero alguien como yo», comentó. Lejos de quedar ahí, podría decirse que la cita fue a peor. Los solteros se trasladaron hasta el reservado, momento donde vivieron un momento muy incómodo al evitar darse un beso.

«Un morreo no se lo iba a dar, pero vamos tampoco esperaba nada, pero si me llega a entrar yo me aparto», comentó la joven. Al final de la cita, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en poner punto final al encuentro y tomar caminos por separado.