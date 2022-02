Sofía Suescun ha informado sobre el estado de Cristian Suescun, su hermano y ex concursante de ‘La Casa Fuerte’, que el pasado lunes sufrió un grave incidente.

Y es que todo vendría por un corte en el dedo. Lo que consideraba algo de lo más normal, acabó siendo una pesadilla para el hermano de Sofía Suescun. Por lo visto, el pequeño corte derivo en una infección que, tras pasar por una fiebre, se vio obligado a acudir al hospital. De esta manera, le advirtieron del peligro que estaba atravesando prácticamente sin darse cuenta.

La ganadora de ‘Gran Hermano 16’ se adelantó a cualquier noticia que se pudiera dar sobre el estado de salud de su hermano. Y es que optó por ir comentando preocupada en sus historias de Instagram cómo iba aconteciendo la situación.

Visiblemente nerviosa, la influencer se situaba en el peor de los casos: “Mi hermano casi la palma, menos mal que le ha dado por acercarse al hospital. Lo que no sé es si le cortarán y se quedará con medio dedo” comunicaba su hermana.

Ante la situación en la que nos encontramos, el ex concursante de ‘Supervivientes’ llego a pensar que se trataría de Coronavirus, aunque no fue el caso, esto era mucho peor: “Se hizo un corte, no le dio importancia y por la noche le dio fiebre. Creía que era Covid y al ir al hospital le metieron corriendo amoxicilina y vacuna contra el tétanos” comentaba su hermana.

En las posteriores historias, actualizaba su estado: “Se supone que ya está todo en orden, pero yo no le veo muy buena pinta. Le han advertido que le podía haber dado un infarto”. Afortunadamente fue intervenido a tiempo evitando cualquier tipo de mal mayor.

A pesar de la preocupación de su hermana, Cristian Suescun informaba sobre su actual estado: “Parece que va a mejor, ha sido un buen susto. La verdad es que nunca me había pasado con un corte sin importancia”.

Quiso restarle importancia a la situación a lo que con humor dijo: “Ya tengo cubierto el cupo de 2022”.