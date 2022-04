La nueva canción de Sofía Ellar relata un viaje en el que intenta olvidar y sanar, pero encuentra una persona que la vuelve a ilusionar. Un amor inolvidable, pero con fecha de caducidad, ya que cuando acabe el verano se acabará. Sin embargo, a pesar de sufrir, queda un recuerdo tan agradable que la cantante no puede evitar sonreír. Además, es el primer adelanto de ‘Libre’, el siguiente disco de la cantautora que ya tiene fecha de estreno: 2 de septiembre.

«Hay números que se nos coserán a la sombra a lo largo de todo el camino. Hay piezas del puzzle que llegan para encajar en el momento en el que necesitamos ver el sol. Hay personas que te hacen firmar como Sof, dejando a Ellar fuera de los escenarios», dice Ellar del porqué de dicho título.

El videoclip ha sido rodado en Tenerife y dirigido por Christian Hors, mientras que para el elenco, la artista escogió a David Castelló de una forma repentina: «Nos seguíamos por insta porque la verdad es que siempre me pareció que tenía un rollazo y colores muy yo, y una sonrisa muy sincera. Es entonces cuando sin conocernos de na le digo ‘pásame tu móvil que te voy a hacer todo el lío’. Y le conté que quería que saliese en un videoclip a lo que me dijo: ‘qué tengo que hacer?’ Y le respondí… ‘ser tú, aunque… tienes que bailar y tal’. Colgó el teléfono y se ralló. Al poco me escribe y me dice… ‘no creo que lo pueda hacer bien porque es que yo no sé bailar y tampoco he actuado en mi vida’. Sinceramente, no tuve que convencerle porque le dije una gran palabra ‘CONFÍA’. Y así fue».

La canción con un sonido de pop tan mítico de Sofía Ellar trata esa etapa de desamor que se cura con otra ilusión, aunque esta nueva también acaba. El primer sencillo de ‘Libre’ supone un avance de cómo será el tercer álbum de la londinense que está producido y editado por ella mismo. Esto ha supuesto un gran reto para ella y ha marcado un antes y un después, una evolución de la que todos seremos espectadores tanto nivel compositivo como de producción. Todo ello sin perder esa esencia que la caracteriza.