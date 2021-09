Sofía Cristo ha sido expulsada de ‘Secret Story’ después de agredir a Miguel Frigenti. La concursante ha tenido que hacer las maletas, terminando así con su andadura en el reality de Telecinco, después de que la organización del programa le comunicase esta sanción disciplinaria.

Todo comenzó después de que los concursantes viesen un vídeo en el que Miguel Frigenti y Cristina Porta intentaban hacer un pacto para salvarse de las próximas nominaciones. Unas imágenes que no han sentado nada bien al resto de compañeros, en especial a Sofía Cristo.

La hija de Bárbara Rey estalló contra el concursante, persiguiéndole por toda la casa y echándole en cara como se estaba comportando con ellos. Aunque el resto de concursantes intentaron frenar a Sofía, la concursante perdió los papeles.

“Alguien tiene que decirle a la cara cómo es como persona para que se de cuenta, porque yo había tenido antes una conversación con él y no sirve» respondió la Dj. Acto seguido, se produjo la agresión por la que ha sido expulsada.

La organización expulsa disciplinariamente a Sofía Cristo tras el pésimo y agresivo comportamiento con Miguel Frigenti. Chapó por la organización y por Carlos Sobera #SecretCuentaAtras3 #Secret29S

pic.twitter.com/MdZIOmo3Pe — M 📺 (@casasola_89) September 28, 2021

«Sé que me vais a echar y prefiero irme yo porque no pinto nada con una persona como él aquí», señaló la concursante. Acto seguido, Carlos Sobera conectó con la casa para comunicarle su expulsión disciplinaria.

“Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios, y yo creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía», comunicó Carlos Sobera a la concursante.

«Lo sé y por eso me voy» respondió Sofía. «No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte», le corrigió Carlos Sobera. Antes de abandonar la casa de los secretos, la hija de Bárbara Rey quiso pedir perdón a los espectadores por su comportamiento.

Antes de despedir el programa, Carlos Sobera mandó un mensaje al resto de concursantes, para pedirles que mejoren su comportamiento dentro de la casa. “Lo único que quiero pediros a todos es que tenemos que dar ejemplos a los demás. El de hoy no ha sido nada gratificante. A partir de ahora, a aprender de los errores y mejorar nuestro comportamiento», se despidió el presentador después de una noche muy complicada.