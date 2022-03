Shawn Mendes regresa con un nuevo single. El artista canadiense continúa trabajando en su próximo álbum de estudio, y poco a poco va lanzando algunos adelantos. Tras el éxito de ‘It’ll be okay’, acaba de presentar ‘When you’re gone’.

Aunque de momento no hay muchos detalles acerca del nuevo disco del artista, no hay ninguna duda de que será su trabajo más personal hasta la fecha. Un hecho que demuestran sus dos singles más recientes, donde Shawn Mendes transforma sus sentimientos en canciones.

Mientras que ‘It’ll be okay’ era una canción de despedida, su nuevo single es una canción en la que el artista narra los sentimientos que florecen tras una ruptura. ‘When you’re gone’ trata de seguir adelante, a pesar de estar todavía en la fase de aceptar que se ha terminado.

El pasado 16 de marzo, Shawn Mendes publicó un vídeo en el que aparecía tocando esta canción al piano. Tras este vídeo, publicó otro en el que hablaba de lo peor de terminar una relación. Unas palabras que muchos identificaron con su ruptura con Camila Cabella.

“Cuando rompes con alguien, no te das cuenta de toda la mier** que viene después. Es como, ¿a quién llamo cuando tengo un ataque de pánico?, ¿o a quién llamo cuando no puedo más? creo que esta es mi realidad ahora”, decía el artista en el vídeo. De esta forma, a través de la letra de ‘When you’re gone’ el artista expresa todos esos sentimientos.

“Sólo estoy tratando de aguantar, Empezando a sentir que no me necesitas. Quiero creer que todo es para mejor, se está volviendo real. Te estoy extrañando profundamente” dice la letra de su nuevo single.

When you’re gone video out now ❤️🔥 https://t.co/uAD5hJu6dR pic.twitter.com/iSYwfwQScB

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) March 31, 2022