‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando, temporada tras temporada, en nuestro país. El pasado miércoles 26 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1138 donde pudimos ver cómo Hugo Villalobos secuestró a Bea.

En el capítulo de ‘Servir y proteger’ de este jueves 27 de enero, el secuestro de Bea supone un fuerte golpe en los planes de contraataque de Quintero. Y es que esto le lleva por otro camino del que él quería seguir, no obstante, sabe que tiene que arreglarlo.

Villalobos contacta con él y le lanza un ultimátum: Beatriz o él… y esto podría suponer el fin de Quintero. No obstante, también podría suponer que acabase la guerra entre los dos mafiosos sin que la policía tenga que intervenir.

#ServirYProteger Madre mía, menudo triángulo amoroso se ha liado😅

Sypers, ¿vais con Carlos o con Iván? ❤️🔥 A las 17:30 h todos a ver @SyP_tve en @La1_tve pic.twitter.com/kY4dbW1DMb — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 27, 2022

Mientras tanto, Lidia y Néstor intervienen en una discusión en la que está involucrado Damián, un hombre sintecho del barrio. Y Hanna vuelve a enfrentarse al padre de Emma tras el intento de suicidio de la chica, no obstante, esto no será suficiente para frenarle.

Port otro lado, Iván confiesa a Yolanda que Carlos se siente atraído por ella. Un hecho que podría hacer que no sigan adelante con su relación, a no ser que repriman sus sentimientos para no hacer daño a Carlos.

