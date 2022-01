‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más consigue sorprender a todos y cada uno de sus seguidores. El pasado lunes 10 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1126 donde vimos cómo Beatriz estaba más que dispuesta a acabar con la vida de Hugo Villalobos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1127 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, observamos cómo Darío continúa al pie de la letra con las instrucciones por parte de la policía. Es entonces cuando el joven acepta ponerse en contacto con Argos para poder quedar con él en persona.

Sheila, por su parte, trata de ocultar a Espe que se sigue viendo con él puesto que esto podría tirar por la borda toda la operación. En la comisaría más famosa de la televisión, por si fuera poco, vemos cómo Néstor Cepeda y Lidia no han dudado un solo segundo en detener, de una vez por todas, a Ivanka.

Piquito de oro ha visitado a Néstor y Lidia (@TdeBlume) para así convencerles que hablen muy bien al juez sobre él. Y también ha recibido muchos consejos…pero cuando el amor mueve el mundo…ay amigos…#ServiryProteger pic.twitter.com/4U35CvHOgs — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 10, 2022

Se trata de una joven rusa que se ha convertido en la principal sospechosa de un asesinato. Darío sigue dando de qué hablar al tratar de ponerse en contacto con el temido hacker, tal y como estaba previsto por la policía. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaban.

Beatriz ha tratado de asesinar a Hugo Villalobos, pero no lo ha conseguido. Es entonces cuando el mafioso no duda un solo segundo en verse con Fernando Quintero para cargar duramente contra él. Entre otras cuestiones, le acusa de haber ordenado a la dueña del Moonlight que debe acabar con él. La venganza de Villalobos no ha hecho más que empezar. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.