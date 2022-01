No es ningún secreto que poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. El pasado viernes 7 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1125 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Martina recibía una visita de lo más inesperada.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1126 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando vemos cómo la exmujer de Rubén se ha reunido de nuevo con Hugo Villalobos, su hermano. Entre otras cuestiones, Martina le pide como favor que excluya a Víctor Salas de su venganza contra Fernando Quintero.

A pesar de todo, la respuesta no es la que esperaba. Y es que será muy difícil para Hugo Villalobos intentar evitar que Víctor Salas no caiga con Fernando Quintero, ya que al fin y al cabo este es su jefe de seguridad. Bea, mientras tanto, continúa verdaderamente impaciente por tratar de hacer justicia por el asesinato de su hermana.

Bueno pues ya estaría, ¿no? Martina (@raquelmerono) es hermana de Hugo Villalobos. Y efectivamente, juntos quieren acabar con Quintero (@evelascoq). ¡Buen fin de semana, #Sypers! #ServiryProteger pic.twitter.com/Yl8aE65bMx — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 7, 2022

Por ese mismo motivo, Fernando Quintero trata de convencerla para que mida sus pasos y no se precipite. La chica, a pesar de los esfuerzos, no termina de comprender la gravedad de la situación. A tal punto llega la cosa que la dueña del Moonlight decide preparar un encuentro con Hugo Villalobos para acabar, de una vez por todas, con su vida.

La policía de Distrito Sur continúa con el plan para tratar de dar caza a Argos. ¿De qué manera? Utilizando a nada más y nada menos que Darío. A pesar de todo, el plan no está funcionando como ellos pretendían, por lo que Yolanda no duda un solo segundo en presionar al joven para que pida a Argos organizar un encuentro en persona. ¿Aceptará el hacker? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.