‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 1124 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Fernando Quintero y Hugo Villalobos protagonizan un primer cara a cara.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1125 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Durán, tras la conversación de Darío y Sheila, cree conveniente cambiar de estrategia para poder cercar a Argos. No pueden tener ni un solo error.

Hugo Villalobos y Fernando Quintero vuelven a encontrarse. En esta ocasión, el primero de ellos está dispuesto a comprar al que fuera dueño del Moonlight nada más y nada menos que su negocio de tráfico de armas. El empresario, como era de esperar, ha rechazado rotundamente esta propuesta.

El duelo ha comenzado, amigos. El duelo entre Quintero (@evelascoq) y Hugo Villalobos acaba de empezar…#ServiryProteger pic.twitter.com/fonKhW37mg — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 5, 2022

Martina se convierte en una de las grandes protagonistas de esta nueva entrega puesto que recibe una inesperada visita pero que, a su vez, llevaba tiempo esperándola. La policía de Distrito Sur continúa dando de qué hablar porque, finalmente, pueden confirmar que Argos ha picado el anzuelo del falso homicidio.

Recordemos que Darío le hizo saber que había pasado la prueba que le impuso, pero el hacker no sospecha que es todo una estratagema de la policía. Nacho, por su parte, no ha dudado un solo segundo en prestar su ayuda a Lidia y a Néstor Cepeda para que puedan resolver el caso de la moneda antigua que fue robada. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.