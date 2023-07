Sandra Barneda, baja en ‘Así es la vida’: ¿qué es lo que ha ocurrido y quién es su sustituto?

Sandra Barneda se ha convertido en uno de los principales rostros de Telecinco en poco tiempo. Gracias a su papel en Así es la vida, es protagonista de las tardes de la cadena y los televisores de los espectadores. Sin embargo, en el día de ayer no estuvo al frente de su programa por un motivo de peso y tuvieron que sustituirla.

La periodista este año se puede olvidar de vacaciones. El magazine del corazón ocupa la franja horaria de tarde de 15:45 a 19:00 y a eso se le va a sumar su puesto de presentadora en el nuevo programa de los viernes de Mediaset, La última noche. Por lo tanto, es probable que la catalana sea la persona que más horas está trabajando este verano en Telecinco.

.@SandraBarneda no está hoy en plató porque está preparándolo todo para el estreno de @laultimanochetv junto a @pablo_g_batista 🌃 Mañana a las 22:00h, gran estreno en @telecincoes 📺 pic.twitter.com/J3cXrXJXY4 — Así es la vida (@asieslavidatele) July 27, 2023

Y este es precisamente el motivo que ha llevado a ausentarse a Sandra Barneda de Así es la vida. La mujer se encontraba presente en los últimos preparativos del próximo formato que va a conducir y que pretende sustituir al Viernes Deluxe. Seguramente tampoco se la vea por plató en el día de hoy ya que estará preparando el inminente estreno. Quien se ha encargado de sustituirla es su compañero habitual, César Muñoz. Un nuevo reto para el presentador que es la primera vez que ejerce este trabajo en solitario.

Aunque no ha estado físicamente allí, desde Así es la vida si que han conectado a través de llamada con la catalana. “Te echo de menos aquí. Me has dejado por otro”, ha bromeado el joven periodista con su compañera. Desde el plató de La última noche, ella ha querido darle un consejo. “Yo también te echo de menos, pero disfruta, pásatelo súper bien”, ha querido transmitirle la presentadora y escritora.

A lo que se refería César Muñoz con ese “me has cambiado por otro” es a que Sandra Barneda también tiene un compañero en su nuevo programa de las noches de los viernes. Junto a ella se encontrará Pablo González Batista, un periodista de lo más polifacético que se adentra por primera vez en el mundo Telecinco.