‘Sálvame’: Pipi Estrada se hace una brecha en la cabeza haciendo «la croqueta»

Desde hace unas cuantas semanas, no se habla de otra cosa que no sea la conocida como “maldición de ‘Sálvame’”. Y siendo honestos, no es para menos. Comenzó con la accidentada caída de Belén Esteban por la que se fracturó la tibia y el peroné. Prosiguió con el accidente doméstico de Lydia Lozano por el que se rompió el radio.

Lejos de que todo quede ahí, hace unos cuantos días, Chelo García Cortés se cayó nada más comenzar la emisión de ‘Sálvame Fashion Week’. Esto provocó que se fracturara el radio, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente el pasado miércoles 1 de junio. Cuando parecía que había llegado la calma al plató, vuelve a surgir otro incidente.

El protagonista ha sido nada más y nada menos que Pipi Estrada. Todo sucedió en el programa del pasado miércoles, cuando se comentaban las últimas novedades sobre ‘Supervivientes 2022’. La forma física de Kiko Matamoros fue objeto de burla entre diversos compañeros, sobre todo por parte del periodista deportivo.

Pipi Estrada casi se abre la cabeza. Ese plató está maldito #yoveosalvame pic.twitter.com/wBDfs239Rp — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 1, 2022

Tanto es así que, en diversas ocasiones, se lanzó a correr por todo el plató de ‘Sálvame’ e, incluso, hizo “la croqueta”. Es más que evidente que se está entregando al completo a esta nueva etapa como colaborador de ‘Sálvame’, y lo está demostrando cada día. Tal es su entrega que ha terminado haciéndose una brecha en la cabeza.

En un momento dado, y tras la petición de Adela González, Pipi Estrada volvió a hacer “la croqueta”. Con tan mala suerte que ha terminado dándose un golpe en la cabeza con una mesa. Por ese mismo motivo, acabó con una brecha en la cabeza y muy cerca del ojo. El periodista deportivo, al darse cuenta de las consecuencias, no dudó en calmar los ánimos: “Me he dado con la mesa pero no pasa nada, estoy cojonudamente bien”. Afortunadamente, ¡todo quedó en un susto!