Chelo García Cortés, entre lágrimas al hablar de cómo vivió su caída

Chelo García Cortes sufrió una aparatosa caída en el inicio de la ‘Sálvame Fashion Week’. La colaboradora se repuso y se levantó del suelo con elegancia para continuar la presentación. Sin embargo, la periodista tuvo que abandonar el evento para acudir al hospital.

El balance final tras el fatal resbalón fue que se había roto el radio. La tertuliana conectó el pasado viernes en directo con el plató de ‘Sálvame’ para hablar de cómo se encuentra. «Lo primero es daros las gracias a todos, estoy muy contenta. Cabreada por la caída, pero contenta porque todos me habéis escrito», ha comentado visiblemente emocionada.

«Tenía muchísima ilusión porque en esta ocasión me sentía muy segura de mí misma. En las anteriores ediciones estaba más rellenita, tenía pánico al mono y cuando me dijisteis que no me quedaba tan mal me vine arriba», ha asegurado Chelo García Cortes.

Chelo García Cortés rompe a llorar hablando de su caída: «Me hacía mucha ilusión» https://t.co/9QSfoTy6hh — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 27, 2022

«Cuando me caí pensé en Marta. Por si pensaba que era algo más. Quiero seguir trabajando, me ha hecho polvo, me duele mucho…pero soy fuerte. Me encontraba muy bien, por eso me he portado tan bien. Quería demostrar que a pesar de la edad que tengo, se puede dejar de ser gruñona», ha explicado la colaboradora en ‘Sálvame’.

La periodista ha roto a llorar por no saber cómo se resbaló estando sin zapatos. «No entendía porque me había caído descalza. Ir descalza me daba seguridad, todas manejáis los tacones menos yo», ha relatado Chelo García Cortes. Además, la tertuliana no pudo evitar emocionar tras las bonitas palabras que le dedicó María Patiño.

«Cuando te caíste, me miras como diciéndome ‘lo siento’. Percibí en tu mirada como si pidieras perdón», le ha dicho su compañera. «Te miré porque buscaba una persona que me entendiera en ese momento y me crucé contigo», le contestó la colaboradora.