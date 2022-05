El pasado miércoles 25 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva edición de ‘Sálvame Fashion Week’. Pudimos disfrutar, por tanto, de grandes momentos que quedarán en el recuerdo. Desde el instante en el que María Patiño, en un descuido, mostró su pecho hasta la caída de Chelo García Cortés.

Un golpe que le provocó una fractura del radio. No es ningún secreto que muchos están empezando a pensar que ‘Sálvame’ parece tener una maldición. Algo que comenzó con la caída de Belén Esteban por la que se rompió la tibia y el peroné, así como el accidente doméstico de Lydia Lozano por el que terminó con su brazo escayolado.

Ahora ha sido el turno de Chelo García Cortés. La colaboradora de ‘Sálvame’ se resbaló nada más comenzar la ‘Sálvame Fashion Week’. Rápidamente, la periodista fue atendida por el equipo médico de la clínica La Luz, quienes confirmaron lo que parecía un secreto a voces: se había roto el radio.

Chelo García Cortés se cae nada más pisar la pasarela de #SLVMFashionWeek: “Puede ser rotura, al hospital” hospital” https://t.co/NGD8bT8VCT — Telecinco (@telecincoes) May 25, 2022

Tras este suceso, Chelo García Cortés no dudó un solo segundo en ofrecer unas primeras declaraciones a la salida del hospital en el que ha sido atendida. “Esto no es un pequeño susto, no, esto es una cabronada, tío”, reconoció. Es más que evidente que esperaba terminar la noche de la ‘Sálvame Fashion Week’ de esa manera.

Por si fuera poco, Chelo dejó claro que quería descansar tras este pequeño accidente. Lo único que espera es que la recuperación sea lo más pronto posible para poder volver al programa. Lejos de que todo quede ahí, ‘Sálvame’ ha confirmado que el próximo miércoles 1 de junio, su compañera pasará por el quirófano para tratar de acelerar el proceso de recuperación.