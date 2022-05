Este miércoles, Telecinco emitió en pleno prime time la gala de la tercera edición de la ‘Sálvame Fashion Week’. La noche comenzaba con la actuación de WRS, el representante de Rumanía en ‘Eurovisión 2022’, mientras los colaboradores salían a la pasarela para dar comienzo al desfile. Un desfile que comenzó con la caída de Chelo García-Cortés.

La colaboradora sufría una caída nada más salir a plató junto a sus compañeros. Tal y como afirmó Jorge Javier Vázquez, se había pasado todo el día temiendo lo resbaladiza que era la pasarela, y sus presagios se cumplieron. Inmediatamente, Chelo fue atendida por los sanitarios de Mediaset.

“No sé dónde me duele, pero me lleváis a algún sitio, eh”, decía la colaboradora. «He resbalado en la pasarela, que ya dije antes que esa pasarela que resbalaba… Pero, estoy bien. Estaba mareada, pero se me ha pasado», le decía Chelo a Jorge Javier Vázquez.

“Hay que hacerle placa, se lo voy a vendar y al hospital”, informaba el sanitario ante las cámaras del programa. “Puede haberse roto la muñeca, hay que verlo”. Finalmente, Chelo García-Cortés fue trasladada en ambulancia al hospital para que le realizasen las pruebas pertinentes.

Tras ser trasladada al hospital, en un primer momento se creía que Chelo se había roto el colles. Jorge Javier retransmitía en directo la información que le llegaba directamente desde el hospital: «En estos momentos le van a hacer una placa por una posible rotura del colles, que es un hueso de la mano».

Finalmente, fue Carmen Lomana quien confirmó que la colaboradora se había roto el radio, al igual que le ocurrió a Lydia Lozano a finales de abril. Se trata de la segunda fractura ocurrida en el plató de ‘Sálvame’ en apenas un mes y en directo tras la caída de Belén Esteban.