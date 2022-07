‘Sálvame Mediafest 2022’ confirma jurado y presentadores de su gran final

La gran final del Sálvame Mediafest 2022 ya lo tiene todo listo para elegir a su ganador después de tres noches. El festival más loco del verano ya había confirmado su cartel completo de actuaciones, y ya ha anunciado los presentadores y jurado de la gran final.

La séptima ola de la Covid-19 ha golpeado especialmente a los trabajadores de Mediaset, notándose en muchos de sus programas las bajas de sus presentadores y colaboradores. Uno de los más afectados ha sido el núcleo de Sálvame, que ha visto como dos de sus presentadores caían enfermemos.

Tras la baja de Adela González, que se reincorpó antes de marcharse de vacaciones, se ha unido la de Jorge Javier Vázquez, que sigue arrastrando las secuelas del virus. El catalán, a pesar de que regresó al trabajo, ha tenido que abandonar por un tiempo la televisión.

Esta serie de contratiempos ha provocado que las presentadoras de la gran final de Sálvame Mediafest sean Martía Patiño y Nuria Marín. Ambas ya están recuperadas de sus diversos problemas de salud y ya se han reincoporado a su trabajo desde hace días.

El jurado de la final del Sálvame Mediafest 2022

Tres nuevos expertos musicales serán los encargados de valorar desde el plató las actuaciones de la noche, lo que puede provocar que la audiencia se decida por uno u otro. Como en las anteriores noches, el voto del público a través de la web de Telecinco será muy importante. Estos son los miembros del jurado.

Alejandro Abad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Abad (@alejandroabadmusic)

Es uno de los productores y autores más conocidos y exitosos de la música española. Está detrás de canciones de éxito de artistas como David Civera, David Bisbal, Pastora Soler y muchos más. Además, fue el productor (con mucha polémica) de Mi música es tu voz, el himno de la primera edición de Operación Triunfo.

Soraya Arnelas

Tras actuar con Lydia Lozano en la segunda noche de Sálvame Mediafest 2022, la cantante extremeña estará presente de nuevo en el plató. Además, abrirá la noche con la canción This is me, del musical El gran showman junto al coro All 4 Gospel.

La prohibida

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Prohibida (@laprohibida)

Ya participó como jurado en La noche Drag del pasado miércoles y siete días después repite. En este caso le tocará la difícil decisión de elegir al ganador del programa.