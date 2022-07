Jorge Javier Vázquez anuncia un parón como presentador y confiesa el motivo

El pasado lunes 11 de julio, Jorge Javier Vázquez entró en directo en Sálvame a través de llamada telefónica. Lo hacía para dar a conocer una noticia que ha dejado completamente sin palabras no solamente a los colaboradores y a la propia presentadora, sino también a los espectadores del programa de Telecinco.

“Quiero contar que he ido al especialista esta tarde”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. “Voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas, porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar”, confesó. Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá:

“Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz. Los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar, inevitablemente”, aseguró el presentador. Los compañeros de Sálvame estaban realmente asombrados por la noticia, por lo que no dudaron en querer saber cómo se encuentra.

.@jjaviervazquez anuncia que tiene que hacer un parón como presentador: «Voy a tener que estar fuera dos semanas» ¡Recupérate pronto! ❤ https://t.co/5O7GGygF69 — Telecinco (@telecincoes) July 11, 2022

El catalán confirmó que está bien y que tendrá que estar alejado de la pequeña pantalla, al menos, durante dos semanas: “Esta es una de las secuelas, la garganta y la voz. No me recupero y es paciencia”. María Patiño le hacía saber que no le hacían tanto caso como a él, pero que iba a intentar hacerlo lo mejor posible: “Imagínate con esta voz… Tampoco creo que me hicieran mucho caso”.

Por si fuera poco, la periodista ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de ánimo a Jorge Javier Vázquez: “Te queremos mucho. Te mandamos mucha energía, ¡esto no es nada!”. Rafa Mora quiso saber si el presentador estará al frente de la final de Supervivientes 2022, a lo que éste respondió: “Creo que sí, pero no puedo avanzar nada”.

Aprovechando la oportunidad, quiso ir más allá: “Quería entrar ahora para cortar todo tipo de comunicación y dejar claro lo que me pasa, pero por ahora no puedo saber absolutamente nada”. Es más que evidente que Jorge Javier Vázquez necesita hacer reposo absoluto para poder recuperarse, lo antes posible, de esa secuela de la COVID-19.