Las operaciones estéticas de Kiko Matamoros no son un secreto para nadie. El colaborador, siempre ha hecho alarde de los múltiples retoques estéticos a los que se ha sometido durante los últimos años. Sin embargo, unas polémicas declaraciones en ‘Sálvame’, han hecho que Carlota Corredera intervenga y censure a Matamoros.

Todo comenzaba cuando la dirección de ‘Sálvame’ decidía ponerle a Kiko las duras palabras de un columnista del ABC que no ha dudado de arremeter contra el colaborador aludiendo a su aspecto físico. «Matamoros tiene un aspecto como criogenizado. Es un culturista en el cuerpo de un señor mayor, pero el efecto no es exactamente de juventud, sino de trascender la edad», escribió en la edición en papel. «Buscando rejuvenecer ha ido más allá, automomificándose», sentenció.

No solo eso, el cronista también hizo alusión a la relación de Kiko con Marta López Álamo. «Al ser transedad, Kiko Matamoros lo asume todo: una novia que puede ser hija y un nieto», concluía.

Unas palabras que no han sentado nada bien al empresario, que ha ironizado con la profesionalidad del autor del artículo. «Me ha gustado. Este es Paco Santas, un funcionario del Estado en excedencia, escribe muy bien», ironizaba.

«Yo soy culturista desde los 18 años y puedes serlo hasta la muerte. Ya quisieras tú, con el cuerpo perro que tienes, acercarte un poquito a esos señores con 65 años», atacaba duramente Matamoros, visiblemente enfadado por las palabras que acababa de escuchar.

Kiko Matamoros responde a quienes le acusan de intentar rejuvenecer «automomificándose»: «Ya quisieras tú con ese cuerpo perro que tienes» https://t.co/oyu4DVuVY3 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 3, 2022

Pero la cosa no quedo ahí. Kiko prosiguió su discurso hablando de las benevolencias del uso de anabolizantes y esteroides para los músculos. «Administrados en las dosis correctas, y con la supervisión de un buen equipo médico, ayudan a ganar masa muscular y por eso se ven así las venas, algo que yo busco con mis entrenamientos».

Un discurso que pareció no gustar para nada a la dirección del programa, que no dudó en censurar al televisivo. «Lo siento Kiko, pero tengo que cortarte. Me lo está pidiendo la dirección del programa porque considera que no se puede hacer apología de ciertas cosas».

«Retrasar el envejecimiento y mantenerse joven y en forma está muy bien, pero hay cosas de las que es mejor no hablar aquí», añadió Carlota Corredera, a la que pareció no gustarle las afirmaciones de su compañero. De esta manera, la presentadora dejó claro que hay ciertos temas que, por horario infantil, no se pueden tocar.